Νέα δυναμική ώθηση στην εξωστρέφεια, αλλά και την ανάπτυξη της Λάρισας προοιωνίζεται η συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων με πόλεις της Γαλλίας, σε συντονισμό με την Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι, που βρίσκεται στο επίκεντρο των επαφών του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου.

Στόχος είναι η δημιουργία σταθερών δεσμών σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό επίπεδο, με έμφαση στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να σημειωθεί ότι ο κ. Μαμάκος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Μητρόπολη του Παρισιού, όπου διεξάγεται το συνέδριο Major Cities of Europe, στο Issy-Les-Moulineaux (Ισσύ-λε-Μουλινώ).

Ο Δήμος Λαρισαίων δίνει δυναμικό «παρών» μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, οι εκπρόσωποι των οποίων συζητούν για την τεχνητή νοημοσύνη και τις αναδυόμενες τεχνολογίες για τη διακυβέρνηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

«Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί, να αναπτυχθεί και να καλλιεργείται ένα σταθερό δίκτυο συνεργασίας, που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, θα προωθεί την καινοτομία και θα ενδυναμώσει τη θέση της Λάρισας ως σύγχρονης, εξωστρεφούς ευρωπαϊκής πόλης», σημειώνει ο κ. Μαμάκος, με αφορμή τον κύκλο επαφών που εγκαινιάζεται στο Παρίσι.

Στο πλαίσιο των επαφών στο Παρίσι, ο Δήμαρχος Λαρισαίων είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης των σχέσεων της Λάρισας με γαλλικές πόλεις τόσο με τον Δήμαρχο του Ισσύ, κ.Andre Santini, όσο και με τον εμπορικό ακόλουθο της ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι, κ. Δημήτρη Θωμόπουλο.

Πεδία ανάπτυξης δεσμών

Τα πεδία ανάπτυξης συνεργασιών και ενεργειών που διερευνώνται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Τους κλάδους βιομηχανίας και μεταποίησης, με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε προϊόντα και τομείς όπως τα πλαστικά, η συσκευασία, τα τρόφιμα και οι πράσινες τεχνολογίες -η τεχνογνωσία λαρισαϊκών επιχειρήσεων-leader στους τομείς αυτούς μπορούν να συμβάλουν ενεργά σε κοινές δράσεις.

Τους τομείς αγροδιατροφής και καινοτομίας (έξυπνες γεωργικές εφαρμογές, προώθηση προιόντων ΠΟΠ σε ευρωπαϊκές αγορές),

Τον τουρισμό και τη γαστρονομία, μέσα από την ανάδειξη της θεσσαλικής κουζίνας, τη δημιουργία θεματικών διαδρομών με έμφαση στον πολιτισμό, την οινογαστρονομία και την ομορφιά της φύσης

Την πράσινη και κυκλική οικονομία, με ανάπτυξη πρωτοβουλιών για ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας και βιώσιμες υποδομές

Την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις start-up, μέσα από τη διασύνδεση νεοφυών επιχειρήσεων των δύο χωρών, στους τομείς αγροτεχνολογίας, βιοτεχνολογίας, αλλά και ψηφιακών υπηρεσιών

Τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσα από ανταλλαγές επαγγελματιών, φοιτητών και τεχνικών στελεχών, σε συνεργασία με Επιμελητήρια και πανεπιστημιακά Ιδρύματα.