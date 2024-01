Δημοσιεύτηκε το τεύχος #30 του “Newsletter of Environmental, Disaster, and Crises Management Strategies”, που εκδίδεται από το Π.Μ.Σ. “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο “The early September 2023 Daniel storm in Thessaly Region (Central Greece)”.

Στο τεύχος παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα από την κακοκαιρία “Daniel” που έπληξε την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε πολλαπλά επίπεδα το Σεπτέμβριο του 2023.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα γόνιμης συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ γεωλόγων, πολιτικών μηχανικών, γεωγράφων, μετεωρολόγων και ωκεανογράφων, που χαρτογράφησαν και παρακολούθησαν την κακοκαιρία “Daniel” και τις επιπτώσεις της στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, αλλά και σε πεδία της καθημερινότητας στο Θεσσαλικό Κάμπο και τις γύρω ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το τεύχος εξετάζει το φαινόμενο, τις πολλαπλές επιπτώσεις του, τις δράσεις διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και ολοκληρώνεται με 10 προτάσεις δράσεων για τη μείωση της διακινδύνευσης από υδρομετεωρολογικούς και γεωδυναμικούς κινδύνους και το μετριασμό των επιπτώσεών τους.

