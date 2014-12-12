Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται «ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ANUGA 2025, η μεγαλύτερη Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στον κόσμο, όπου η Ελλάδα αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης.

Το Επιμελητήριο Λάρισας σε συνεργασία με την Περιφέρειας Θεσσαλίας ενίσχυσε οικονομικά και έλαβε μέρος στην εν λόγω έκθεση με εννιά (9) επιχειρήσεις μέλη του, στο πλαίσιο της εθνικής συμμετοχής που οργανώθηκε από την Enterprise Greece.

Η φετινή ANUGA σημείωσε ρεκόρ συμμετοχών, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 8.000 εκθέτες από 110 χώρες και 140.000 εμπορικούς επισκέπτες από 190 χώρες. Μέσα σε αυτό το εντυπωσιακό διεθνές σκηνικό, η Ελλάδα κατέκτησε την 6η θέση παγκοσμίως ανάμεσα στις εθνικές συμμετοχές και επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σύγχρονη γαστρονομία, προβάλλοντας την ποιότητα, την καινοτομία και την αυθεντικότητα των ελληνικών προϊόντων σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Τα λαρισαϊκά περίπτερα αποτέλεσαν έναν πραγματικό «πρεσβευτή της ελληνικής γεύσης» και παρουσίασαν τα πιο εκλεκτά προϊόντα της ελληνικής γαστρονομίας, τραβώντας τα βλέμματα. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι Λαρισαίοι εκθέτες πραγματοποίησαν εκατοντάδες επιχειρηματικές συναντήσεις, ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασίας και ενισχύοντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αντώνης Φιλιππής τίμησε με την παρουσία του τα περίπτερα της ελληνικής συμμετοχής και περιηγήθηκε στα λαρισαϊκά περίπτερα, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Χρήστο Γιακουβή. Επίσης, η επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Ελληνικού Προξενείου στο Ντίσελντορφ κα Νόνικα Παπαδοπούλου συνομίλησε με το σύνολο των εκθετών μας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παρουσίας και της εικόνας της Ελλάδας στη διεθνή αγορά τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Λάρισας στη ΔΕ ANUGA 2025 ήταν οι κάτωθι:

1. ARTION ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

2. ENIA FOODS IKE

3. FARMHOUSE SA

4. INTERCOMM FOODS SA

5. ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

6. ΑΦΟΙ ΑΘ. ΤΑΧΑ Ο.Ε.

7. ΑΦΟΙ Δ ΑΒΡΑΜΟΥΛΗ Ο.Ε.

8. ΕΛΒΑΚ Α.Ε.

9. ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΕ».