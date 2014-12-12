Πολυμελή αντιπροσωπεία του αδελφοποιημένου Δήμου Λάρνακας, με επικεφαλής τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Ανδρέα Βύρα, υποδέχεται σήμερα, Παρασκευή, ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο προγραμματισμένης διήμερης επίσκεψης, μετά από πρωτοβουλίες των δύο πλευρών, με στόχο την αναβίωση και επανενεργοποίηση των αδελφικών δεσμών των δύο πόλεων.

Να σημειωθεί ότι τον κ. Βύρα συνοδεύουν ο Δημοτικός Γραμματέας, κ. Ανδρέας Λουκάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Λούης Χριστοδουλίδης, καθώς και η ποδοσφαιρική ομάδα του Δήμου Λάρνακας, καθώς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας με την αντίστοιχη ομάδα του Δήμου Λαρισαίων.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του περασμένου Απριλίου, ο Δήμαρχος, κ. Θανάσης Μαμάκος, επικεφαλής αντιπροσωπείας του Δήμου Λαρισαίων είχε μεταβεί στην πόλη της Λάρνακας, μετά από πρόσκληση του κ. Βύρα, ενώ μόλις τον περασμένο Ιούλιο, ο Δήμαρχος Λάρνακας βρέθηκε στη Λάρισα, όπου και στη συνάντηση με τον κ. Μαμάκο τέθηκαν οι βάσεις για τη διοργάνωση του διήμερου εορταστικών εκδηλώσεων, αθλητικού χαρακτήρα, στη θεσσαλική πρωτεύουσα.

Οι δράσεις και πρωτοβουλίες αυτές επισφραγίζουν τη θέληση των κ.κ. Μαμάκου και Βύρα για στενότερη και αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ των δύο Δήμων, καθώς Λάρισα και Λάρνακα έχουν αδελφοποιηθεί από το 1989. Κοινό τόπο των δύο Οργανισμών αποτελούν η συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, αλλά και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Επίσημη υποδοχή

Η 25μελής κυπριακή αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει το μεσημέρι στη Λάρισα. Νωρίς το απόγευμα έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στο Α’ Αρχαίο Θέατρο, ενώ στις 7.30 μ.μ. θα γίνει η επίσημη υποδοχή, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Για αύριο, Σάββατο έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα, ανάμεσα στις ομάδες του Δήμου Λάρνακας και του Δήμου Λαρισαίων (11.00 πμ, στο Γήπεδο Φιλιππούπολης). Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, τα μέλη της αντιπροσωπείας του Δήμου Λάρνακας θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν σημαντικά σημεία και τοπόσημα Πολιτισμού της Λάρισας (Διαχρονικό Μουσείο, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι.Κατσίγρα, Λαογραφικό Μουσείο, Πάρκο Αλκαζάρ).