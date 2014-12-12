Με σύνθημα «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε τον δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!» θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 13 Σεπτέμβρη στον Πηνειό οι εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στη Λάρισα.

Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνονται συζητήσεις για ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού της νέας γενιάς, που αφορούν το σήμερα, την καθημερινότητα αλλά και το μέλλον της, ιδωμένα μέσα από την πρόταση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Ξεχωρίζει η συζήτηση που θα γίνει την πρώτη μέρα, την Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη, με την Αλέκα Παπαρήγα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, με θέμα: «Η στάση του ΚΚΕ κόντρα στο ρεύμα, εφόδιο για τον αγώνα στον δρόμο της ανατροπής του συστήματος της εκμετάλλευσης και των πολέμων».