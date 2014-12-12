Aπό το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι τo χρονικό διάστημα 25-27/9/2025 ο Φορέας θα υποδεχθεί επιχειρηματική αποστολή με 13 επιχειρήσεις από το Krusevac της Σερβίας συνοδευόμενη από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας- περιφερειακό επιμελητήριο Krusevac της περιοχής Rasina

Tην Πέμπτη 29-2-25 στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί εορταστική – επετειακή συνεδρίαση του ΔΣ, παρουσία των προσκεκλημένων.

Την Παρασκευή το πρωί στις 11.00 θα διεξαχθούν οι Β2Β συναντήσεις μεταξύ των Σέρβων επιχειρηματιών και μελών του Επιμελητηρίου, προς όφελος των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο περιοχών.