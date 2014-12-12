Στη Λάρισα επιχειρηματική αποστολή από το Κρούσεβατς της Σερβίας
Λάρισα | 23 Σεπ 2025, 12:49
Aπό το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι τo χρονικό διάστημα 25-27/9/2025 ο Φορέας θα υποδεχθεί επιχειρηματική αποστολή με 13 επιχειρήσεις από το Krusevac της Σερβίας συνοδευόμενη από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας- περιφερειακό επιμελητήριο Krusevac της περιοχής Rasina
Tην Πέμπτη 29-2-25 στις 20.00 θα πραγματοποιηθεί εορταστική – επετειακή συνεδρίαση του ΔΣ, παρουσία των προσκεκλημένων.
Την Παρασκευή το πρωί στις 11.00 θα διεξαχθούν οι Β2Β συναντήσεις μεταξύ των Σέρβων επιχειρηματιών και μελών του Επιμελητηρίου, προς όφελος των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο περιοχών.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.