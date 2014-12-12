Η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση των επαγγελματιών και δημιουργών της ελληνικής βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, Game Developers Meetup, πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη Λάρισα, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στο JOIST Innovation Park.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το IGDA Greece και το JOIST Innovation Park, με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων,του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ),του Επιμελητηρίου Λάρισας, του ΣΕΒ, του ΣΘΕΒ, του ΣΕΚΕΕ και του ΣΕΠΕ.

Το Game Developers Meetup αποτελεί τον σημαντικότερο θεσμό για την ανάπτυξη της ελληνικής δημιουργικής βιομηχανίας παιχνιδιών, προωθώντας τη δικτύωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλήνων δημιουργών, διεθνών επαγγελματιών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εταιρειών τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, workshops, pitching sessions και συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών του χώρου, καθώς και έκθεση ελληνικών παιχνιδιών με ενδεικτικούς τίτλους:

Theropods, Karagiozis, Haunted Bloodlines, Cult of Blood, Necrophosis, Seina: A Tale of Spirits, Namtar, Orphans of the Stars, Mechanis Obscura, Solembia, A Feather’s Weight, DuneBound Tactics, Moros Protocol, Asthenia, Nuki, The Purple Peacock, Travel Agency Simulator, Turtle Riders, Trains Hero, Chicky Blocks, Museum VR, Basketball VR κ.ά.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και απευθύνεται σε game developers, studios, startups, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, εταιρείες τεχνολογίας και φορείς της δημιουργικής βιομηχανίας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση και στο B2B matchmaking σύστημα Game Industry Network (GIN), για δικτύωση και επαγγελματικές συνεργασίες.

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι: SAE Athens, Snappi, Logitech G, Red Bull, Pizza Fan, Vikos Cola, Battlenet Gaming Stations, Kickstarter, Bruno Coffee Stores, Iphigames, Critical Hit PR, Couch Heroes και CD Media.

Υποστηρικτές: Praxi Network, Prosvation, The Gambler, Video Games Museum, One Planet Thessaly, Games Industry Network.

Ημερομηνία & Ωρα: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 - 11:00-21:00

Τοποθεσία: JOIST Innovation Park, Λάρισα (Βαλτετσίου & Τριπόλεως)

Συμμετοχή: Ελεύθερη με προεγγραφή

https://joistpark.eu/ekdiloseis/game-developers-meetup-3