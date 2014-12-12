«Η Λάρισα σας υποδέχεται ως μια πόλη που ανανεώνει έμπρακτα το συμβόλαιό της με τη νέα γενιά. Εύχομαι οι εργασίες και οι συζητήσεις σας να είναι δημιουργικές, ουσιαστικές και εμπνευσμένες. Είμαι βέβαιος ότι όσα θα προκύψουν εδώ θα συμβάλουν στην ενίσχυση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας σε όλη τη χώρα. Σας καλωσορίζω στη Λάρισα, την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025, στην πόλη που πιστεύει στους νέους και προχωρά μαζί τους!» -με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος υποδέχθηκε τη νεολαία των Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων από όλη την Ελλάδα, που βρίσκονται στη Λάρισα για τη μεγαλύτερη πανελλαδική συνάντηση νέων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

«Οι νέοι δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν της δημοκρατίας. Είναι φορείς αλλαγής, συνδιαμορφωτές πολιτικής και πρωταγωνιστές της κοινωνικής προόδου. Σήμερα, στη Λάρισα, την Πρωτεύουσα της Νεολαίας, χτυπά η καρδιά της νέας γενιάς και το Δημαρχείο γίνεται το επίκεντρο της μεγαλύτερης συνάντησης των Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ.Μαμάκος.

Στην Πανελλαδική Συνάντηση συμμετέχουν εκπρόσωποι των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων των Δήμων Πειραιά, Θέρμης, Λαμιέων, Ορεστιάδας, Σικυωνίων, Θεσσαλονίκης, Ελασσόνας, Σαλαμίνας, Παπάγου Χολαργού, Τρικάλων, Θερμαϊκού, Ιωαννίνων, Σαρωνικού, Κομοτηνής, Δέλτα, Χερσονήσου και Ωραιοκάστρου.

Στόχος της συνάντησης είναι η ενίσχυση του θεσμού των Δ.Σ. Νεολαίας, η ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στην τοπική δημοκρατία, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η διαμόρφωση κοινών πολιτικών προτάσεων με τη συμβολή της νέας γενιάς.

«Όλα τα δημοτικά συμβούλια των δήμων της χώρας βρίσκονται σήμερα στη Λάρισα, για μια πολύ όμορφη συζήτηση σε θεσμικό επίπεδο, για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το μέλλον των νέων. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που απασχολούν έντονα τους νέους, για θέματα συμμετοχικότητας, παιδείας και επιστημών. Είναι μεγάλη τιμή για μας που μαζί μας είναι ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός, δρ. Σταμάτης Κριμιζής, όσο και ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Γλούμης -Ατσαλάκης», τόνισε, μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, κ. Αλέξανδρος Τσάτσος.

Την εναρκτήρια συνεδρίαση χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, η Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ .Ρένα Καραλαριώτου, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Κατερίνα Πατσογιάννη, η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Χρυσή Λασπίδου, ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, κ. Στέλιος Μαριδάκης, ο διευθύνων σύμβουλος ΕΕΤΑΑ, κ .Αναστάσιος Μαυρίδης.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Δήμο Λαρισαίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την αιγίδα της ΕΕΤΑΑ, του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, καθώς και με τη συμμετοχή θεσμικών, ακαδημαϊκών και ευρωπαϊκών εταίρων.

Πανελλαδική διαβούλευση

Αύριο, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα εστιάζει στη σύνδεση της επιστήμης, της βιωσιμότητας και της νεολαίας. Το θεματικό εργαστήριο «Κλιματική Αλλαγή και Επισιτιστική Ασφάλεια», παρουσιάζει τη συμβολή του Ζωντανού Ευδόκιμου Αγρο-οικολογικού Εργαστηρίου (THALLA) στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ECO-Ready (HORIZON-CL6-2022), με εισηγητές τον Καθηγητή Παναγιώτη Τριβέλλα, τη Δρ. Άννα Αναστασοπούλου, τον Δρ. Χρήστο Πετρόπουλο και τη Βαλεντίνα Μπέλλου.

Η συνάντηση κορυφώνεται με την Πανελλαδική Διαβούλευση των ΔΣΝ με σκοπό να καταγραφούν οι κοινές προτάσεις των νέων για τον ρόλο της νεολαίας στην τοπική δημοκρατία, τη θεσμική αναγνώριση των ΔΣΝ, και τη συμβολή τους στους στόχους του νέου Ευρωπαϊκού Διαλόγου Νεολαίας.

Η Λάρισα, μέσα από αυτή τη συνάντηση, αναδεικνύεται σε θεσμικό κόμβο νεανικής δημοκρατίας, εκπέμποντας ένα ισχυρό μήνυμα: οι νέοι είναι φορείς αλλαγής, συνδιαμορφωτές πολιτικής και πυλώνες του μέλλοντος της χώρας.





