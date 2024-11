Από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου 2024, πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, η 8η και τελευταία, διακρατική συνάντηση του προγράμματος “PROGRESS_EU: Raising awareness of European rights for a progressive and transformative Europe”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)». Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετείχε ως εταίρος του προγράμματος.

Το εταιρικό σχήμα του έργου, περιλαμβάνει τους εξής οργανισμούς: Social Hub Sdruzhenie (Βουλγαρία, Συντονιστής), NEFINIA (Ολλανδία), Comune di Russi (Ιταλία), Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Σλοβενία), Ayuntamiento de Quart de Poblet (Ισπανία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), Educpro Portugal (Πορτογαλία) και Local Government of Ercsi (Ουγγαρία).

Στόχοι και δράσεις του έργου

Το έργο PROGRESS_EU εστιάζει στο μέλλον της Ευρώπης, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή της νεολαίας ως κεντρικού παράγοντα αλλαγής. Εξετάζει επίσης τον ρόλο της Ε.Ε. στην προώθηση δικαιωμάτων και αξιών, μέσα από τη ματιά της νεανικής ιθαγένειας. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν 8 διακρατικές εκδηλώσεις – μία από κάθε εταίρο – με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και περισσότερων από 400 συμμετεχόντων συνολικά.

Κατά την τελευταία συνάντηση, ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Λαρισαίων, κ. Κωνσταντίνος Καλόγηρος, υποδέχτηκε τους εκπροσώπους των εταίρων στο Δημαρχείο. Η κ.Μαρία Νικολαΐδου, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού, παρουσίασε τη λειτουργία του Δήμου, τις θεματικές δραστηριότητες και τις τοπικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.

Η συζήτηση συνεχίστηκε υπό τον συντονισμό της κ.Λίας Γκουντρουμπή, Αν. Προϊσταμένης του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προώθησης της Νέας Επιχειρηματικότητας, με θέμα τα ευρωπαϊκά προγράμματα του Δήμου, το Γραφείο Μικροεπιχειρηματικότητας και τις δυνατότητες νέων συνεργασιών.

Στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία να ξεναγηθούν στην πόλη και στο Μουσείο Σίτου και Αλεύρων στον Μύλο του Παππά. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με συνάντηση εργασίας των εταίρων και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις για την «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας» και η υποψηφιότητα της Λάρισας για το 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο «PROGRESS_EU» μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Δήμου Λαρισαίων, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.larissa-dimos.gr/el/cerv-progress-eu και για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Δήμου Λαρισαίων, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.larissa.gov.gr/el/enimerosi/europaika-programmata.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε και με το «Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Προώθησης Νέας Επιχειρηματικότητας» του Δήμου Λαρισαίων στο τηλέφωνό: 2413-500237 και στο email: euprojects@larissa.gov.gr (κ.Ευαγγελία Γκουντρουμπή).