Οι Τοπικές Διοικήσεις Ελλάδος της Διεθνούς Ενώσεων Αστυνομικών ανταμώνουν στη Λάρισα από τις 5-9 Νοεμβρίου 2025.

Πρόκειται για την 18η Φιλική Συνάντηση τους, στη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί και αδερφοποίηση με τα αντίστοιχα Τμήματα της Λευκωσίας και της Σόφιας.

Στόχος της συνάντησης είναι η ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της αστυνομίας μέσα από τη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων ενώ αξίζει να σημειωθεί πως θα συγκεντρωθούν χρήματα για την ενίσχυση του συλλόγου Αυτισμού Λάρισας.

Την 18η Φιλική Συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων Ελλάδος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στηρίζουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λαρισαίων και η ΔΕΥΑΛ.

Οι εκπρόσωποι από 54 περιοχές της Ελλάδος, της Κύπρου και της Βουλγαρίας θα φτάσουν στη Λάρισα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και η Τοπική Διοίκηση της Ένωσης ετοίμασε ένα πλούσιο πρόγραμμα για τη φιλοξενία και την επίσκεψη τους σε πολιτιστικούς χώρους και μνημεία της περιοχής.

Η επίσημη έναρξη των εργασιών της 18ης Φιλικής Συνάντησης θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο IMPERIAL LARISSA.