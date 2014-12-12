Η Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας Ν.Δ. και ο Τομέας Αθλητισμού της Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας ανακοινώνουν την πραγματοποίηση μιας εκδήλωσης που ευελπιστεί να γίνει θεσμός για την Περιφερειακή μας Ενότητα.

Η εκδήλωση έχει ως τίτλο «Αθλητισμός και Ευ ζην: Από τον ερασιτεχνισμό στον πρωταθλητισμό.» και θα πραγματοποιηθεί στο «Χατζηγιάννειο» Πνευματικό Κέντρο Λάρισαςτο Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025στις 18:00.

Κεντρικός Ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ιωάννης Βρούτσης. Στο πάνελ των ομιλητών θα συμπεριλαμβάνονται επίσης το Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Τομεάρχης Αθλητισμού της Ν.Δ., κα Θεοδώρα Πάλλη-Πετραλιά και η Ολυμπιονίκης του Πόλο, κα Ανθή Μυλωνάκη.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Σωτήρης Κέλλας.