Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025, ο βουλευτής και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, θα επισκεφθεί τη Λάρισα.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ομιλητής στην ανοιχτή εκδήλωση της Νέας Αριστεράς Λάρισας, με θέμα «Ακρίβεια και εργασιακή απορρύθμιση. Το δίπτυχο που καταστρέφει τις ζωές μας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025, στις 7:00 μ.μ., στο Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44).

Στόχος της είναι να αναδείξει τα κρίσιμα ζητήματα που πλήττουν την κοινωνία: την εκρηκτική αύξηση του κόστους ζωής, τη συρρίκνωση των εισοδημάτων, το υψηλό κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, την εργασιακή επισφάλεια και τις πιέσεις που υφίστανται εργαζόμενοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μικρομεσαίοι επαγγελματίες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.