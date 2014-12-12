Στη Λάρισα θα βρεθεί σήμερα Σάββατο 1 Νοεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, για να μιλήσει σε πανθεσσαλική συνάντηση που οργανώνεται με τους αγρότες και τους εκπροσώπους φορέων του πρωτογενούς τομέα.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

16:30: Έναρξη. Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας ΚΟΕΣ.

1η θεματική ενότητα: «Κοινή Αγροτική Πολιτική, αγροτικές ενισχύσεις».

Εισήγηση: Θ. Πετρόπουλος, γραμματέας Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Προεδρείο: Γ. Μανιάτης ευρωβουλευτής-αντιπρόεδρος S&D, Κ. Μπλιάτσιος γεωπόνος, Θ. Πετρόπουλος.

Ο λόγος στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα: Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, ΤΟΕΒ, αγροτικοί σύλλογοι, επιμελητήρια, αγροτικές επιχειρήσεις και αλιευτικές οργανώσεις.

18:15: 2η θεματική ενότητα: «Κτηνοτροφία ώρα μηδέν». Παρέμβαση από τον Δημήτρη Κουρέτα, περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Εισήγηση: Μ. Χνάρης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης.

Προεδρείο: Μ. Χνάρης, Σ. Αρναούτογλου ευρωβουλευτής, Α. Πολίτης γραμματέας Δικτύου Συνεταιρισμών και Κοινωνικής Οικονομίας.

Ο λόγος στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα: Κτηνοτροφικοί και μελισσοκομικοί σύλλογοι, συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Παρέμβαση, από τη βουλευτή ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία Λιακούλη.

19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

(*) Νωρίτερα στις 11.30 θα επισκεφθεί την αγορά του Μουζακίου Καρδίτσας και στη συνέχεια,στις 12:45, θα συναντηθεί με αγρότες και κτηνοτρόφους στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής θα επισκεφθεί τη Μαγνησία. Στις 11:30 π.μ. θα έχει συνάντηση με κτηνοτρόφους στον Ριζόμυλο, ενώ στις 12:15 θα επισκεφθεί το Στεφανοβίκειο, ολοκληρώνοντας έτσι την περιοδεία του στη Θεσσαλία.