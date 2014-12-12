Τη Λάρισα θα επισκεφθεί αύριο Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, με το θέμα της ευλογιάς να βρίσκεται στο επίκεντρο των επαφών του.

Ειδικότερα στη 1 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, ενώ στις 2.30 μ.μ. θα μεταβεί στο Δίλοφο Φαρσάλων.

Εκεί στην κεντρική πλατεία θα συναντηθεί με τον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Φαρσάλων και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Λάρισα όπου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου (4.μ.) στο JOIST και θα ολοκληρώσει τις επαφές στις 5 μ.μ. στον Τύρναβο.