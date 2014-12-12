Στη Λάρισα την Τρίτη ο Σωκράτης Φάμελλος
Λάρισα | 29 Σεπ 2025, 19:36
Αύριο, Τρίτη 30/9 στις 18:00, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, θα μιλήσει στο «AgriBusiness Forum - Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας στην ψηφιακή & πράσινη εποχή».
Στο πλαίσιο του Forum, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τους Αντώνη Παπαγιαννίδη και Σωτήρη Πολύζο, σε μια εκδήλωση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας..
