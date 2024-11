Στη Λάρισα μετακομίζει το κορυφαίο ραντεβού για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, το Motor Festival μετά το MEC Παιανίας.

Η μεγαλύτερη ένωση των κορυφαίων του χώρου δίνει ραντεβού για το 24ο Motor Festival, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα και συγκεκριμένα στη Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης, από την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, μέχρι την Κυριακή 17 Νοεμβρίου.

Το 24ο Motor Festival Best of the Best θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και του δημάρχου, Αθανάσιου Μαμάκου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Στη Λάρισα το 24ο Motor Festival

Μιλώντας για τη διοργάνωση στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Εξωστρέφειας, Φώτης Τζατζάκης, τόνισε μεταξύ άλλων: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς αναμένουμε χιλιάδες επισκέπτες και εκατοντάδες συμμετέχοντες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το 24ο Motor Festival θα αποτελέσει μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή για τη Λάρισα. Θα υπάρξουν ομάδες από όλη την Ελλάδα. Από τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, την Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, τα Γρεβενά, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, την Μύκονο, την Πάτρα και επισκέπτες που θα ταξιδέψουν αποκλειστικά από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για να έρθουν να ζήσουν το φαντασμαγορικό σόου που ετοιμάζεται να γίνει στην πόλη μας, που όμοιο του δεν θα έχει ξανά υπάρξει σε όλη την Ελλάδα».

Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, Μιχάλης Κοντιζάς ανέφερε από την πλευρά του ότι «πίσω από αυτή τη μεγάλη γιορτή υπάρχει συναίσθημα, ψυχή και θέλω να πω ένα “ευχαριστώ” στον Δήμο Λαρισαίων και τον Θανάση Μαμάκο προσωπικά για τον λόγο ότι ήταν δική του πρωτοβουλία να επιστρέψει μετά από έξι χρόνια η διοργάνωση στη Λάρισα.

Πρόκειται για διοργάνωση που θα τονώσει την τοπική κοινωνία, θα φέρει ανάπτυξη στις επιχειρήσεις σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την παγκόσμια οικονομία και πιο συγκεκριμένα για τη χώρα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Περιφέρεια, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στον κ. Σούκο. Ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό για την τελετή έναρξης και για όλο το τριήμερο».

Οι ώρες λειτουργίας του 24ου Motor Festival: Παρασκευή 15 Νοεμβρίου: 18:00 – 23:00, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 11:00 – 22:00kai Κυριακή 17 Νοεμβρίοy 11:00- 21:00.