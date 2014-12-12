Στα τέλη Σεπτεμβρίου το Επιμελητήριο Λάρισας θα υποδεχθεί επιχειρηματική αποστολή από τη Σερβία (σε συνέχεια της υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας του Επιμελητηρίου Λάρισας με το Επιμελητήριο του Krusevac, τον Μάϊο του 2025), με σκοπό την διεξαγωγή Β2Β συναντήσεων μεταξύ των σερβικών και αντίστοιχης δραστηριότητας λαρισαϊκών επιχειρήσεων προς όφελος της τοπικής μας επιχειρηματικότητας.

Το Επιμελητήριο Krusevac σκοπεύει να φέρει στην πόλη 20 περίπου επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με εταιρείες από τη Λάρισα στους ακόλουθους τομείς:

Ζήτηση από τη Σερβική πλευρά (ενδιαφέρον για Ελληνικά προϊόντα):

Γεωργικός και επισιτιστικός τομέας (προμήθεια φρέσκων φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα – σμέουρα, βατόμουρα, βύσσινα, φράουλες, ροδάκινα και βερίκοκα, πορτοκάλια, ελιές), φρέσκα ψάρια

Τουρισμός

Μαλλί από σκουριά υψικαμίνου (slag wool), πετροβάμβακας, μονωτικά πάνελ

Σύρμα, σίδηρος, μη κραματοποιημένος χάλυβας και λαμαρίνες

Προφίλ αλουμινίου

Προσφορά στην Ελληνική πλευρά (Σερβικά προϊόντα και υπηρεσίες):

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (ηλεκτρολογικά υλικά και φωτισμός)

Ελαστικά για αγροτικά και κατασκευαστικά μηχανήματα

Εξοπλισμός ύδρευσης και αποχέτευσης (βυτιοφόρα νερού και λυμάτων, απορριμματοφόρα, ανατρεπόμενα φορτηγά και άλλες αναβαθμίσεις οχημάτων ειδικού σκοπού)

Χυμοί φρούτων

Αποξηραμένα φρούτα (δαμάσκηνα και βερίκοκα)

Υδραυλικά και πνευματικά εξαρτήματα, συζεύξεις, αντλίες γραναζιών και άλλα εξαρτήματα

Λάδια και λιπαντικά

Κυματοειδή χαρτοκιβώτια

Η ακριβής ημερομηνία έλευσης της σερβικής επιχειρηματικής αποστολής θα καθοριστεί στο άμεσο μέλλον και θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες με επόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν στις Β2Β συναντήσεις παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο link: https://forms.gle/EY5FCQba36hFywpe6

Για κάθε είδους πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2410 255388, εσωτ. 121, αρμόδιος Φιλιππόπουλος Χρήστος ή 2410536900 αρμόδια κα Κ. Τσολάκη