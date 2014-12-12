Στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΛ νοσηλεύεται το βρέφος από τον Βόλο
Λάρισα | 21 Οκτ 2025, 09:55
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μεταφέρθηκε χθες ένα βρέφος 10 περίπου μηνών από το Νοσοκομείο Βόλου, μετά από πτώση.
Οι γιατροί του Αχιλλοπούλειου εξέτασαν το μωρό και αποφάσισαν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Η διακομιδή του έγινε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το μωράκι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χειρουργήθηκε χθες και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.
magnesianews.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.