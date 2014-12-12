Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μεταφέρθηκε χθες ένα βρέφος 10 περίπου μηνών από το Νοσοκομείο Βόλου, μετά από πτώση.

Οι γιατροί του Αχιλλοπούλειου εξέτασαν το μωρό και αποφάσισαν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η διακομιδή του έγινε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το μωράκι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χειρουργήθηκε χθες και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.

magnesianews.gr