Στη ΜΕΘ του ΠΓΝΛ παιδί 18 μηνών με εγκαύματα από καυτό λάδι
Λάρισα | 25 Οκτ 2025, 11:53
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όταν ένα παιδί μόλις 18 μηνών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘ).
Σύμφωνα με πληροφορίες από το ieidiseis.gr (Aλέξανδρος Γύγος), το βρέφος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο από καυτό λάδι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους γιατρούς.
