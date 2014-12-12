Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όταν ένα παιδί μόλις 18 μηνών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘ).

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ieidiseis.gr (Aλέξανδρος Γύγος), το βρέφος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο από καυτό λάδι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.