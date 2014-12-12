«Ραντεβού» στα γήπεδα της Νεάπολης δίνουν για ακόμη μια χρονιά οι μικροί κατασκηνωτές, γονείς και φίλοι, για τη γιορτή λήξης της «Κατασκήνωσης στην πόλη», με αφορμή και την ολοκλήρωση της Γ’ περιόδου, αύριο Πέμπτη, 28 Αυγούστου, στις 6.30 το απόγευμα.

Δήμος Λαρισαίων και Διεύθυνση Παιδείας της Αντιδημαρχίας Παιδείας & Άθλησης έχουν οργανώσει μια πολύ όμορφη εκδήλωση, που περιλαμβάνει τουρνουά ποδοσφαίρου, αθλητικά παιχνίδια και δραστηριότητες, χορό και πολλές δροσερές εκπλήξεις.

Να σημειωθεί ότι η φετινή «Κατασκήνωση στην πόλη» πραγματοποιείται από την 1η Ιουλίου ως και τις 29 Αυγούστου (σε τρεις περιόδους), με πάνω από 1.400 συμμετοχές παιδιών, που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πραγματικά αξέχαστο καλοκαίρι στην πόλη.

Κολύμβηση, αθλητικές δραστηριότητες (ποδόσφαιρο, βόλεϊ, στίβος, τένις), ρομποτική, εικαστικά, κουκλοθέατρο και Θέατρο Σκιών, παιδική λογοτεχνία, σκάκι, αστρονομία, περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία της πόλης, δράσεις στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και πολλές ακόμη συναρπαστικές δραστηριότητες περιελάμβανε το φετινό πρόγραμμα, που ολοκληρώνεται στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.