Την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κα Ρένα Καραλαριώτου επισκέφτηκε ο δήμαρχος Βόλου κ. Αχιλλέας Μπέος, συνοδευόμενος από την ΓΓ του δήμου Βόλου κα Ελένη Γακιοπούλου.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, είχε ως περιεχόμενο μια σειρά θεμάτων του δήμου Βόλου τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Ο δήμαρχος Βόλου κ. Μπέος αφού εξέφρασε στην κα Καραλαριώτου τις ευχές του για μια γόνιμη και παραγωγική θητεία επεσήμανε πως επιδιώκει τη συνεργασία με τους θεσμούς που βοηθάνε τους ανθρώπους της Αυτοδιοίκησης στο έργο τους.

Η κα Καραλαριώτου με τη σειρά της αφού ευχαρίστησε για τις ευχές σημείωσε πως στόχος της είναι, μέσω της συνεργασίας με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η λύση των προβλημάτων της καθημερινότητας για τους πολίτες. «Ο δήμαρχος Βόλου είναι από τους αυτοδιοικητικούς που παλεύουν γι’ αυτό καθημερινά», δήλωσε η ίδια.