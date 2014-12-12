Την έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας επισκέφτηκε σήμερα το προεδρείο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας, αποτελούμενη από τους Πρόεδρο και Δήμαρχο , Τρικκαίων, κ. Νίκο Σακκά, τον Αντιπρόεδρο κα Δήμαρχο Φαρσάλων, κ. Μάκη Εσκίογλου και τον Γραμματέα και Δήμαρχο Ρήγα Φερραίου, κ. Δημήτρη Νασίκα, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κα Ρένα Καραλαριώτου.

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν αμέσως μετά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, αναδείχθηκε η θέληση των αυτοδιοικητικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας για μια στενή και ουσιαστική σχέση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κα Ρένα Καραλαριώτου δήλωσε:

Με χαρά υποδέχθηκα στο γραφείο μου του προεδρείο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον πρόεδρο της, Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, με τους οποίους έχουμε διανύσει κοινές διαδρομές στο παρελθόν, υπηρετώντας τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι γνωστό πως ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί έναν εκ των σημαντικότερων θεσμών της χώρας, καθώς πρόκειται γι αυτόν που βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες και στα προβλήματα των πολιτών, των τοπικών κοινωνιών.

Διαβεβαίωσα το προεδρείο της ΠΕΔ Θεσσαλίας πως θα σταθώ δίπλα τους, αποτελώντας ένα χρήσιμο δίαυλο επικοινωνίας με την κεντρική εξουσία, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στην προσπάθεια τους για λύση στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Το πλαίσιο της συνεργασίας είναι το μόνο που μπορεί να ορίσει την πρόοδο, καθώς η συνεργασία και η συνέργεια, ειδικά στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνιστούν μονόδρομο για όσους θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά τους πολίτες.

Με τη σειρά του ο κ. Νίκος Σακκάς δήλωσε τα εξής:

Έχοντας αισθήματα μεγάλης χαράς συναντηθήκαμε με τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ρένα Καραλαριώτου, ώστε να τις εκφράσουμε - εκπροσωπώντας το σύνολο των αιρετών του Α’ Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Θεσσαλία - τις θερμότερες ευχές μας για την ανάληψη των νέων καθηκόντων της.

Νιώθουμε τη Ρένα Καραλαριώτου ως έναν δικό μας άνθρωπο, καθώς η θητεία και η προσφορά της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για τη βέλτιστη δυνατή συνεργασία που θα επιδιώξουμε να έχουμε με την ίδια πλέον να υπηρετεί από νέο μετερίζι.

Η Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας συνολικά, όπως και ο κάθε Δήμος ξεχωριστά, θα έχουν διαρκώς ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και θα βρίσκονται σε αμφίδρομη ενημέρωση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Οι απαιτήσεις των καιρών είναι μεγάλες και πιστεύουμε πως μόνο μέσα από τις συνέργειες μπορεί να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα.