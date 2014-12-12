Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, δύο γυναίκες, διότι κατελήφθησαν να διαθέτουν προς πώληση 6 θρησκευτικές εικόνες και 39 σταυρούς χωρίς να κατέχουν τα νόμιμα παραστατικά καθώς και την προβλεπόμενη άδεια πλανόδιου μικροπωλητή.

(*) Επίσης συνελήφθη, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων.

Ειδικότερα, μετά από καταγγελία, ο συλληφθείς κατελήφθη να διαθέτει σε πάγκο, προς πώληση, απομιμητικά προϊόντα (12 σετ κλινοσκεπασμάτων και μία πινακίδα) που έφεραν το λογότυπο εταιρείας.

Τα προαναφερόμενα απομιμητικά προϊόντα κατασχέθηκαν.