Ποινή φυλάκισης 50 μηνών χωρίς αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στον άνδρα που το βράδυ της Δευτέρας προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο στον Τύρναβο, τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της σύλληψής του.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου κρίθηκε ένοχος και αποφασίστηκε η άμεση μεταγωγή του στις φυλακές για την έκτιση της ποινής.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο άνδρας, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, απειλούσε τα μέλη της οικογένειάς του με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους, προκαλώντας την επέμβαση της Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σημειώθηκε συμπλοκή με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί.

Η κόρη του, η οποία είχε συλληφθεί στο ίδιο περιστατικό για αντίσταση και εξύβριση, αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της.

tirnavospress.gr