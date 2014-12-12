«Η αυθαίρετη δόμηση είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς στην Ελλάδα υπάρχει μια ανοχή στην παρανομία. Υπάρχει μια μεγάλη κατανόηση» τόνισε μεταξύ άλλων χθες από τη Λάρισα η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου που κλήθηκε να μιλήσει στην εκδήλωση «Προκλήσεις στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη», για τα 50 χρόνια του Άρθρου 24 του Συντάγματος και της εφαρμογής του.

Την εκδήλωση, στην οποία τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων και ο καθηγητής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, διοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος (ΕΕΔΠ) και η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔΙΠΟΧ) στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, ενώ πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΔΕΥΑΛ, του Δήμου Λαρισαίων και των εκδόσεων Νομική Βιβλιοθήκη. Η κ. Σακελλαροπούλου μίλησε έχοντας 38 χρόνια εμπειρίας στο ΣτΕ, με τα 15 εξ αυτών στο 5ο Τμήμα. Υποστήριξε πως τις περισσότερες υποθέσεις που άκουσε στο πλαίσιο της εκδήλωσης τις είχε ζήσει, εκτός από τις υποθέσεις του ΝΟΚ.

«Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται, από την ψήφιση του άρθρου 24 στο Σύνταγμα, που στον καιρό του ήταν ιδιαίτερα προοδευτικό. Όχι μόνο για το άρθρο 24, αλλά και για πολλά άλλα άρθρα. Το Σύνταγμα ήταν ένα από τα τρία της Ευρώπης που περιλάμβαναν την προστασία του περιβάλλοντος. Ενώ είχαμε αυτήν την ενδιαφέρουσα εξέλιξη και την αναθεώρηση του 2001 διάταξη, τι δεν πήγε καλά; Τι έφταιξε σ’ αυτή τη χώρα, με την κατάσταση για θέματα περιβάλλοντος; Πού υστερήσαμε;» αναρωτήθηκε.

Συνεχίζοντας ανέφερε πως «η χώρα δεν είχε και δεν έχει κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες και αυτό έπαιξε έναν πολύ αρνητικό ρόλο. Δυσκόλευε την ανάπτυξη, αλλά συνολικά την εξέλιξη της χώρας. Ο σχεδιασμός καθυστέρησε. Τα εργαλεία του σχεδιασμού αλλάζουν με αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά συγκρούονται καμιά φορά και αλληλοεπικαλύπτονται».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Από την πλευρά του ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος εξήγησε πως όταν το 1975 το τότε νέο μεταπολιτευτικό ελληνικό Σύνταγμα εξοπλίστηκε με μια ειδική διάταξη για την προστασία του περιβάλλοντος και απέκτησε ρητά τη διάσταση του περιβαλλοντικού Συντάγματος, η Ελλάδα βρέθηκε στη διεθνή πρωτοπορία από την άποψη αυτή.

Με την εκτεταμένη αναθεώρηση του 2001 – στην οποία είχε την τιμή να είναι ο γενικός εισηγητής – το άρθρο 24 προσέλαβε και νέες διαστάσεις. Το κανονιστικό του όμως περιεχόμενο το διαμόρφωσε, το ανέδειξε και το εξειδίκευσε η πρωτοποριακή και επίμονη περιβαλλοντική νομολογία του ΣτΕ, που κατέστησε το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο τον βασικό θεματοφύλακα της υποχρέωσης του κράτους να προστατεύει το περιβάλλον και να διασφαλίζει την αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και του δικαιώματος του καθενός και της καθεμιάς στην απόλαυση και την προστασία του περιβάλλοντος μεριμνώντας για τις επόμενες γενιές.

Τόνισε ακόμα ο κ. Βενιζέλος πως το εθνικό μας Σύνταγμα συμπληρώνεται και στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος από τις ρυθμίσεις του Διεθνούς Δικαίου, κυρίως διεθνών συμβάσεων, και βεβαίως του Δικαίου της ΕΕ, πρωτογενούς και παράγωγου, που διεκδικούν την υπεροχή τους μέσα στο σχήμα του πολυεπίπεδου συνταγματισμού και του «επαυξημένου Συντάγματος» που ισχύει κατεξοχήν στην Ευρώπη, στην οποία συνυπάρχουν τρεις έννομες τάξεις η εθνική, η ενωσιακή και η διεθνείς, με τους δικονομικούς τους μηχανισμούς και τα δικαστήριά τους (Εθνικά Δικαστήρια, ΔΕΕ, ΕΔΔΑ).

Συνεπώς οι συνταγματικού επιπέδου ρυθμίσεις, για την ακρίβεια οι υπερέχοντες κανόνες δικαίου για το περιβάλλον, καλύπτουν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, ιδιαίτερα την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, την προστασία των μνημείων και γενικότερα του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Στην ίδια στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Το άρθρο 24 του Συντάγματος: αποτίμηση μισού αιώνα εφαρμογής και προκλήσεις για το μέλλον» συμμετείχαν ακόμα και οι κ.κ.: Σπ. Βλαχόπουλος, καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ. Γιαννακούρου, καθηγήτρια ΕΚΠΑ, πρόεδρος ΕΕΔιΠοΧ, Κ. Μενουδάκος, πρόεδρος ετ. Συμβουλίου της Επικρατείας, Χ. Ντουχάνης, αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, πρόεδρος ΕΕΔΠ.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Κώστα Γκιάστα, Ελευθερία)