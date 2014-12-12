Στις φλόγες Ι.Χ. στη Λάρισα - Υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές
Λάρισα | 29 Αυγ 2025, 08:29
Σοβαρές υλικές ζημιές υπέστη Ι.Χ. αυτοκίνητο που άρπαξε φωτιά, το βράδυ της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών 31ης Αυγούστου και Ογλ, στη Λάρισα.
Σύμφωνα με το σήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβέστες με δύο οχήματα, προχωρώντας στην κατάσβεσή της, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr
