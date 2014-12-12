Κορυφώνονται σήμερα στη Λάρισα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Την κυβέρνηση στην εξέδρα των επισήμων θα εκπροσωπήσει ο Χρήστος Κέλλας. Ο Λαρισαίος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε βρεθεί την Κυριακή στο στόχαστρο του Ρουβίκωνα, μέλη του οποίου άπλωσαν πανό έξω από το γραφείο του και πέταξαν τρικάκια διαμαρτυρόμενα για την ευλογιά που θερίζει τα κοπάδια.

Από την σημερινή παρέλαση θα απουσιάζει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο οποίος, όπως ανακοίνωσε προ ημερών, θα μεταβεί για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου στο Ανθηρό Αργιθέας.

Το κλίμα είναι γενικώς τεταμένο και οι παρελάσεις προσφέρονται για διαμαρτυρίες και πρόκληση επεισοδίων καθώς απολαμβάνουν ευρείας δημοσιότητας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας έχει πάρει τα μέτρα της και θα βρίσκεται κοντά στους επισήμους με φανερή αλλά και αθέατη παρουσία.

Οι εκδηλώσεις της ημέρας

Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει ανακοινώσει το ακόλουθο πρόγραμμα εκδηλώσεων:

ΩΡΑ 07:00 Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών με φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου.

Εωθινό από τη μουσική της 1ης Στρατιάς και τη Φιλαρμονική του Δήμου Λάρισας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

ΩΡΑ 08:00 Επίσημη Έπαρση Σημαίας.

ΩΡΑ 10:30 Άφιξη επισήμων και έναρξη δοξολογίας στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγ.Αχιλλίου, στην οποία θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Σεβ. κ.κ. Ιερώνυμος.

Μετά το τέλος της δοξολογίας και εντός του Ιερού Ναού θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την κα.Χρυσούλα Δαρδακούλη, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Διευθύντρια 19ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

ΩΡΑ 11:00 Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης και κατάθεση στεφάνων από ανώτατες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, εφεδροπολεμιστικές οργανώσεις και εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης και εκπροσώπους των παραρτημάτων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων.

ΩΡΑ 11:30 Παρέλαση των Αναπήρων Πολέμου, Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μαθητών, Προσκόπων, Οδηγών, πολιτιστικών συλλόγων και τμημάτων των ενόπλων δυνάμεων.

