Πραγματοποιούνται στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, οι εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή στη Λάρισα.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι το εξής:

Παρασκευή 12/9:

Εκδήλωση - συζήτηση με την Αλέκα Παπαρήγα, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ

«Which side, are you on?» Αφιέρωμα στο αντιπολεμικό rock - metal και διεθνιστικό τραγούδι. Παίζουν: Κατσανούλης Γιάννης (Κιθάρα), Νικολαΐδης Ηλίας (Μπάσο, Τύμπανα), Μοχλούλης Αχιλλέας (Πλήκτρα), Τσαβαλιάς Κώστας (κιθάρα), Καραμπάσης Ζάχος (κιθάρα), Ντίνος Αλέκος (κιθάρα), Φωτίου Δημήτρης (κιθάρα), Σακαβός Αχιλλέας (Μπάσο), Παπαχρήστος Χρήστος (κιθάρα), Στέλιος Κοτρώτσιος (πνευστά). Τραγουδούν: Ζούκας Φίλιππος, Νικολαΐδης Ηλίας, Ακριτίδης Ιορδάνης, Φωτίου Δημήτρης, Παπαχρήστος Χρήστος, Καραμπέρης Χάρης, Καρέτσου Λίνα. Καλλιτεχνική Επιμέλεια : Ηλίας Νικολαΐδης

Συναυλία με τη Νεφέλη Φασουλή

Λαϊκό γλέντι με τον Γιώργο Μαργαρίτη

Σάββατο 13/9:

Πολιτική Συγκέντρωση με ομιλητή τον Θέμη Γκιώνη, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΚΚΕ

«Και κοκκινίζουν τα όνειρα» Αφιέρωμα - 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης. Συμμετέχει 10μελής Ορχήστρα. Ερμηνεύουν: Πάνος Κράιας, Λίνα Νούτσου. Καλλιτεχνική επιμέλεια : Θέμης Σαμαντζής

Stand up comedy με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο

Συναυλίες : «ALADALA Band», Γιώργος Βαλιάκας και «Iδανικοί», Δημήτρης Μυστακίδης