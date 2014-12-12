Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στη Λάρισα, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία, θα πραγματοποιηθεί το πανθεσσαλικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή συνταξιούχων από τους νομούς Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας και Μαγνησίας.

Αυτό αποφασίστηκε στην πρόσφατη πανθεσσαλική σύσκεψη όλων των διοικήσεων των Συνταξιουχικών Σωματείων, ΙΚΑ, Δημοσίου, ΟΑΕΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ από τη Θεσσαλία, που έγινε στα Τρίκαλα.

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις Κύριες και Επικουρικές, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη τώρα.

Μέτρα για την υγεία με αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές Υγείας. Άνοιγμα δομών Υγείας και χειρουργικών κλινών που είναι ανενεργές. Πραγματικά δωρεάν Υγεία με κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, με δωρεάν παροχή φαρμάκων. Δημιουργία δημόσιων γηροκομείων.

