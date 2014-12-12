Στις 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής που θα ερευνήσει σε βάθος χρόνου την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.



Κατά την συνεδρίαση της Διάσκεψης οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης επανέφεραν το ζήτημα της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε τέλος Ιουλίου για την διενέργεια προανακριτικής έρευνας για την ίδια υπόθεση (ΟΠΕΚΕΠΕ) υποστηρίζοντας ότι το αποτέλεσμα είναι άκυρο λόγω του πλήθους επιστολικών ψήφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ζήτησαν ακύρωση του απορριπτικού αποτελέσματος και επανάληψη της διαδικασίας με το αίτημα τους να καταψηφίζεται.



Πάντως, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης κάλεσε το σύνολο των κομμάτων να ξεκαθαρίσουν εντός 30 ημερών εάν είναι υπέρ της γενικευμένης χρήσης επιστολικής ψήφου ή αν επιθυμούν την επαναφορά του περιοριστικού πλαισίου που ίσχυε πριν από την περίοδο της υγειονομικής κρίσης (covid).

protothema.gr