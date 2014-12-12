Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας επιστρέφει για δέκατη έβδομη χρονιά, προσκαλώντας δημιουργούς και θεατές σε ένα πολυθεματικό ταξίδι μέσα από την τέχνη του κινηματογράφου.

Από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2025, η πόλη της Λάρισας θα μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για το ελληνικό και διεθνές σινεμά, φιλοξενώντας προβολές, αφιερώματα, ημερίδες, εκθέσεις και εργαστήρια που καλύπτουν όλο το φάσμα της κινηματογραφικής δημιουργίας.

Στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος, το Διεθνές Διαγωνιστικό φιλοξενεί 30 ταινίες μικρού μήκους από δημιουργούς όλου του κόσμου, το Ελληνικό Διαγωνιστικό παρουσιάζει 21 ταινίες μικρού μήκους Ελλήνων σκηνοθετών, ενώ το τμήμα Animation περιλαμβάνει 19 ταινίες από Έλληνες και ξένους δημιουργούς. Καινούρια προσθήκη αποτελεί η διαγωνιστική κατηγορία «Κλιματική Αλλαγή», με 20 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που εστιάζουν στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Τέλος, συνεχίζεται για 17η συνεχή χρονιά το Πανελλήνιο Μαθητικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, με 11 μαθητικές ταινίες από Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια όλης της χώρας καθώς και από το Κέντρο Ημέρας Εφήβων «Πλοές».

Επιπλέον, στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη χρονιά το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους τεχνητής νοημοσύνης LarissaLuminaII, στις 18 και 19 Νοεμβρίου στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST, όπου θα προβληθούν 40 ταινίες από όλο τον κόσμο, μοιρασμένες στις δύο ημέρες.

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει σε σύγχρονες θεματικές (οικολογία, στερεότυπα, ισότητα των φύλων, προσβασιμότητα) μέσα από το βλέμμα Ελλήνων και ξένων δημιουργών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Αφιέρωμα στους Έλληνες δημιουργούς με την ταινία Wishbone, καθώς και ειδικό αφιέρωμα στον Αλέξη Δαμιανό με την προβολή τριών ταινιών του.

Η Έκθεση Αφίσας παρουσιάζει αυθεντικές κινηματογραφικές αφίσες από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα και περιλαμβάνει ειδικό αφιέρωμα στις αφίσες των ταινιών του Δαμιανού.

Παράλληλα, πραγματοποιείται Διήμερο Αφιέρωμα στον Πέδρο Αλμοδόβαρ και τον σύγχρονο ισπανικό κινηματογράφο, καθώς και αφιέρωμα στην ισπανική ποίηση με απαγγελίες και μουσική.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει επίσης τριήμερο θεματικών προβολών για τα στερεότυπα (εγκλεισμός και ουσίες, queer θεματική, γυναικεία χειραφέτηση), συνοδευόμενο από συζητήσεις, ενώ έχουν προγραμματιστεί τρεις ειδικές προβολές για σχολεία με θέματα σχολικού εκφοβισμού, αναπηρίας και προσβασιμότητας.

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν και τα παρακάτω κινηματογραφικά εργαστήρια, ανοιχτά στο κοινό από έμπειρους κινηματογραφιστές :

Εργαστήριο Κινηματογράφου – Τηλέμαχος Γιογλαρής

Κινηματογράφος και Ντοκιμαντέρ – Βίβιαν Παπαγεωργίου

Νέοικινηματογραφιστές - ΘοδωρήςΒουρνάς

Τεχνολογία, αισθητικά και οπτικά εφέ – Κ. Κακαρούντας

Pitching Lab με Βαρβάρα Δούκα

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Artfools, με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ (ΕΣΠΑ 2021 - 27) με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και του Γλλικού Ινστιτούτου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις προβολές και τις δράσεις του Φεστιβάλ.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου https://iffl.gr/