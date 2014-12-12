Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου αρχίζουν οι τριήμερες εκδηλώσεις της 22ης Γιορτής Αμυγδάλου ενός επιτυχημένου θεσμού που περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαστρονομικές προκλήσεις αλλά και εξαιρετικά σημαντικές επιστημονικές έρευνες που αφορούν την διατροφική αξία του Αμυγδάλου της περιοχής αλλά και την ανάδειξη των πολλών προβλημάτων της αμυγδαλοκαλλιέργειας.

Η Δημοτική Κοινότητα Συκουρίου και ο Σύλλογος Γυναικών περιοχής Συκουρίου που έχει και την ευθύνη της διοργάνωσης σας προσκαλούν και υπόσχονται να σας γλυκάνουν με τα πλούσια εδέσματα που ετοιμάζουν.

Η Γιορτή Αμυγδάλου τέλει υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Τεμπών.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: