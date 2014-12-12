Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου αρχίζουν οι τριήμερες εκδηλώσεις της 22ης Γιορτής Αμυγδάλου, ενός επιτυχημένου θεσμού που περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαστρονομικες προκλήσεις αλλά και εξαιρετικά σημαντικές επιστημονικές έρευνες που αφορούν την διατροφική αξία του Αμυγδάλου της περιοχής, αλλά και την ανάδειξη των πολλών προβλημάτων της αμυγδαλοκαλλιέργειας.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Τεμπών, η Δημοτική Κοινότητα Συκουρίου και ο Σύλλογος Γυναικών περιοχής Συκουρίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σας προσκαλούν και υπόσχονται να σας γλυκάνουν με τα πλούσια εδέσματα που ετοιμάζουν.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: