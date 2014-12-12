Την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθεί η 1η Γιορτή Τρύγου στο Δαμάσι, που διοργανώνει ο Δήμος Τυρνάβου με στόχο να αναδείξει το αμπελοοινικό δυναμικό της περιοχής.

Στη συνδιοργάνωση συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Πρόγραμμα:

1η Γιορτή Τρύγου

Πέμπτη 21/08/2025

20.30 Έναρξη – Χαιρετισμοί στην πλατεία Δαμασίου

Δήμαρχος Τυρνάβου, Αστέριος Τσικριτσής

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτριος Κουρέτας

Πρόεδρος Δ.Κ. Δαμασίου, Γεώργιος Τσανάκας

Διευθύντρια Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, Αναστασία Παναγιώτου

Ομιλία με θέμα «Τρύγος: από την παράδοση στη βιωσιμότητα» από τη Γεωπόνο του ΑΟΣ Τυρνάβου, Ζαΐρα Παπαφίγκου

20.30 «Τα μυστικά της θάλασσας», από το Κουκλοθέατρο Λαμίας, παράσταση κουκλοθέατρου στον εξωτερικό χώρο του Δεληχείου Ιδρύματος

21.30 Παραδοσιακό πρόγραμμα στην πλατεία Δαμασίου με τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Νίκο Φιλιππίδη και την ορχήστρα του. Στο τραγούδι η Λευκοθέα Φιλιππίδη και ο Ξενοφών Τσούνης

Συμμετέχει ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαμασίου

Πριν από την έναρξη της Γιορτής, θα πραγματοποιηθούν στις 20.00΄ τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτιρίου του Δελήχειου Πολιτιστικού Κέντρου.