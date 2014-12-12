Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 ξεκινάει η γιορτή Κρασιού Αμπελώνα που διοργανώνει ο Δήμος Τυρνάβου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο Άλσος Αγίου Γεωργίου στον Αμπελώνα.

Κατά τη διάρκεια της Γιορτής πραγματοποιείται έκθεση κρασιού τοπικών οινοποιείων ενώ το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος, αποτελώντας μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις του νομού μας. Παράλληλα στο χώρο της Γιορτής θα λειτουργούν περίπτερα των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, της ΑΕΝΟΛ ΑΕ καθώς και έκθεση ζωγράφων της περιοχής Αμπελώνα.

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 04 – 09 – 2025

08:30μμ

· Έναρξη – Χαιρετισμοί

· Live saxophone με τον Θέμη Σαμαντζή, Μαέστρο της Φιλαρμονικής Δ. Τυρνάβου – σύγχρονος χορός με την Pixie Performances

· Γνωριμία με τα κρασιά των οινοποιείων του δήμου μας. Επίσκεψη στα περίπτερα της Γιορτής

· Η γωνιά του παιδιού – Περίπτερο Παιδικών Σταθμών Δήμου Τυρνάβου (Δραστηριότητες – ενημέρωση – πληροφόρηση)

09:30μμ – Σκηνή Β΄

· Jazzy wine music από το σχήμα τζαζ της Φιλαρμονικής Δ. Τυρνάβου, με τους: Οτίλια Μπαρμπουλέσκου Σαμουλαδά – φωνή, Martino Swinkels -τρομπέτα/φωνή, Κατσαβάκη Δημήτρη – κιθάρα/φωνή και Θέμη Σαμαντζή – πιάνο/επιμέλεια

10:30μμ – Σκηνή Α΄

· Συναυλία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 – 09 – 2025

08:00μμ

· Η γωνιά του παιδιού – Περίπτερο Παιδικών Σταθμών Δήμου Τυρνάβου, (Δραστηριότητες – ενημέρωση – πληροφόρηση)

09:00μμ – Σκηνή Β΄

· Αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι από το Πνευματικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Ν. Λάρισας

10:30μμ – Σκηνή Α΄

· Ικαριώτικο γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο και τους Musicaroi

ΣΑΒΒΑΤΟ 06 – 09 – 2025

08:00μμ

· «Ροδάνι: μια απρόσμενη συνάντηση των παιδιών με τα βιβλία» – Κινητή Βιβλιοθήκη με δράσεις φιλαναγνωσίας, εικαστικών και παιχνιδιού

08:30μμ – Σκηνή Β΄

· Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις από τους τοπικούς συλλόγους με τη ζυγιά του Ηλία Πούλιου. Συμμετέχουν οι:

– Εστία Παράδοσης και Πολιτισμού «Ο Αμπελώνας»

– Σύλλογος Σαμαριναίων Αμπελώνα «Ο Σμόλικας»

– Σύλλογος Απανταχού Σκαμνιωτών Αμπελώνα «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ»

– Σύλλογος μελών ΚΑΠΗ Αμπελώνα

10:30μμ – Σκηνή Α΄

· Παραδοσιακό γλέντι με την Κωνσταντίνα Τούνη

ΚΥΡΙΑΚΗ 07 – 09 – 2025

08:00μμ

· «Ροδάνι: μια απρόσμενη συνάντηση των παιδιών με τα βιβλία» – Κινητή Βιβλιοθήκη με δράσεις φιλαναγνωσίας, εικαστικών και παιχνιδιού

08:00μμ – Σκηνή Β΄

· Επιδείξεις ρυθμικής γυμναστικής από το γυμναστήριο ENERGY του Αμπελώνα

· Επιδείξεις από τα τμήματα μοντέρνου χορού της Σχολής Χορού Αμπελώνα

· Επιδείξεις taekwondo από τον Α.Ο. TAE KWON DO Αμπελώνα «ΕΥ ΖΗΝ»

09:00μμ – Σκηνή Β΄

· «Σκιών Καμώματα – Ο γάμος του μπαρμπα-Γιώργου» – Παράσταση Καραγκιόζη με τον μπερντέ του Τάκη Βαμβακίδη

10:30μμ – Σκηνή Α΄

· Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα

Περίπτερα οινοποιείων περιοχής Δ. Τυρνάβου

· Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Τυρνάβου

· Κτήμα Παπρά

· Ένωση Οινοποιών & Αποσταγματοποιών Τυρνάβου

Αποστάγματα Καρδάση / Αποστάγματα & Οίνοι Κατσάρος / Αποσταγματοποιία Παπρά / Domaine Migas / Κτήμα Ζαφειράκης / Οινοποιία Γιάτσα / Stavrakis Winery / Οινοποιείο Ανδρεου /

Οινοποιεία – Αποσταγματοποιεία Βασδαβάνου / Οινοποιείο Βρυσσά / Οινοποιείο Τσιλιλή

Περίπτερο ΑΕΝΟΛ ΑΕ Ο.Τ.Α.

Περίπτερα ζωγράφων περιοχής Αμπελώνα

ΕΚΘΕΤΕΣ:

· Καραμαλίγκα Ζωή (συμμετέχουν και μαθητές με έργα τους)

· Τσάλτας Δημήτρης

Περίπτερο των Παιδικών Σταθμών Δήμου Τυρνάβου

· Η γωνιά του παιδιού (Δραστηριότητες – ενημέρωση – πληροφόρηση)

4 & 5 Σεπτεμβρίου – 8.00 μ.μ έως 10.00 μ.μ.

Περίπτερα πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων – σωματείων Αμπελώνα:

· Γυμναστικός Σύλλογος Αμπελώνα

· Α.Ο. TAE KWON DO ΑΜΠΕΛΩΝΑ «ΕΥ ΖΗΝ»

· Α.Ο. Αμπελωνιακός

· Σύλλογος Απανταχού Σκαμνιωτών Αμπελώνα «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ»

· Σύλλογος Σαμαριναίων Αμπελώνα «Ο Σμόλικας»

· Σύλλογος Γυναικών Αμπελώνα

· Εστία Παράδοσης και Πολιτισμού «Ο Αμπελώνας»

· Φιλανθρωπικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελώνα «Η ΑΡΩΓΗ»

· Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αμπελώνα «Η ΕΛΠΙΔΑ»

· Σύλλογος Hip Hop Αμπελώνα