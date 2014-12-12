Με σημαντική καθυστέρηση – καθώς οι εξελίξεις τρέχουν γρηγορότερα από τη Δικαιοσύνη, – θα συζητηθούν στις 4 Φεβρουαρίου 2026, στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας, οι δυο αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, που κατέθεσαν δήμαρχοι της Θεσσαλίας για το νέο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), καθώς χθες Τρίτη δεν εκδικάστηκε η προσωρινή διαταγή.

Στην πρώτη αίτηση οι Δήμαρχοι ζητούσαν την αναστολή της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και στη δεύτερη, να μην συγκροτηθεί σε Σώμα η νέα διοίκηση.

Να υπενθυμίσουμε πως οι Δήμοι που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη είναι οι: Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου και Παλαμά από το Ν. Καρδίτσας, Πύλης, Φαρκαδόνας και Τρικκαίων από το Ν. Τρικάλων, Σκιάθου και Σκοπέλου από το Ν. Μαγνησίας.

trikalaenimerosi.gr (με πληροφορίες από Λ.Μ. karditsalive.net)