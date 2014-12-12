Την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ετήσια γενική συνάντηση των μελών, συνεργατών και φίλων της Χριστιανικής Εστίας Λάρισας «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης, στο Στόμιο Λάρισας.

Το πρόγραμμα της συναντήσεως θα έχει ως εξής:

▪ 07.30 – 10.30: Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως

▪ 10.30 – 11.30: Πρωινό - Επικοινωνία

▪ 11.45 – 13.00: Ομιλία από τον π. Ελευθέριο Μπαλάκο, μέλος της Αδελφότητας Θεολόγων «Η ΖΩΗ» με θέμα «Μέλη της Εκκλησίας. Τα χαρίσματα και η διακονία μας προσφορά υπέρ των άλλων»

▪ 13.00 – 14.00: Συζήτηση - Προετοιμασία γεύματος

▪ 14.00 – 15.00: Γεύμα - Λήξη συναντήσεως

Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο γεύμα, το κόστος είναι 10,00 €

Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν μόνο στο πρωινό, το κόστος είναι 5,00 €

Για φοιτητές και παιδιά το συνολικό κόστος συμμετοχής είναι 10,00 €

Δηλώσεις συμμετοχής για το γεύμα μπορούν να γίνονται στο Βιβλιοπωλείο της Χριστιανικής Εστίας, μέχρι την Πέμπτη 4-9-2025.