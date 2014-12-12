Συνεδρίασε στον Τύρναβο η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, για το θέμα με τους παράνομους εμβολιασμούς ζώων για την ευλογιά.

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας αναφέρει ότι όποιος έχει στοιχεία για τους παράνομους εμβολιασμούς, πρέπει να τα δώσει στην δημοσιότητα και να παρέμβει ο Εισαγγελέας.

Παράλληλα επαναφέρει το αίτημα για μαζικούς επίσημους εμβολιασμούς με ευθύνη του ΥπΑΑΤ.

Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια σειρά καταγγελιών για την ύπαρξη παράνομων εμβολιασμών στην χώρας μας.

Καταγγελίες σαν αυτή έχουν σοβαρή επίπτωση και δυσφημούν τον κλάδο μας και τα προϊόντα του και τέλος για άλλη μια φορά μεταφέρεται η ευθύνη στον κτηνοτρόφο. Για αυτό λοιπόν θα πρέπει οποιαδήποτε καταγγελία γίνεται να υπάρχουν στοιχεία και αποδείξεις με τα οποία η δικαιοσύνη θα κάνει την δουλειά της.

Αυτή η κατάσταση είναι ένα αποτέλεσμα της κακής διαχείρισης της νόσου και την τεράστια έξαρση που υπήρξε τους τελευταίους μήνες σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα καθώς και με την άρνηση του υπουργείου να εξετάσει και να ασχοληθεί ουσιαστικά με το κομμάτι του εμβολιασμού, καθώς η εκρίζωση απέτυχε.

Έναν οργανωμένο και στοχεύενο εμβολιασμό που θα ήταν το όπλο να σταματήσουμε να μετράμε θανατωμενα ζώα και κατεστραμμένες ζωές ανθρώπων.

Οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι πληρώνουμε ακριβά όλη την ανεπάρκεια σας. Οι επόμενες μέρες θα βρούνε όλους τους κτηνοτρόφους απέναντι σας με ένα και μοναδικό σκοπό... Να παραμείνουμε κτηνοτρόφοι να παραμείνουμε στα χωριά μας».

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από agrotypos.gr)