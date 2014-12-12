Ποσό 598 εκατ. ευρώ για το 2024 δεν έχει καταβάλει ακόμη ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν δεν θα καταβληθεί μέσα στον Οκτώβριο η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, ύψους έως και 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Τάνια Γεωργιοπούλου) αιτία των καθυστερήσεων είναι το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την εξυγίανση του οργανισμού σύμφωνα με όσα έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παράταση που έχει δοθεί στην Ελλάδα για να κατατεθεί το νέο σχέδιο για την κατανομή των επιδοτήσεων με βάση το ενωσιακό δίκαιο εκπνέει στις 4 Νοεμβρίου. Ωστόσο, τόσο από την Ε.Ε. όσο και από ανθρώπους με γνώση του χώρου εκφράζονται πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για το αν είναι εφικτό να ολοκληρωθούν οι αλλαγές έως τότε.

Κανονικά η προθεσμία που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για την κατάθεση νέου action plan για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σύστημα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων ήταν έως τις 2 Οκτωβρίου, ωστόσο δόθηκε παράταση έπειτα από αίτημα των ελληνικών αρχών, δεδομένου ότι μεσολάβησε ο Αύγουστος που είναι ο μήνας διακοπών και άρα υπήρξαν καθυστερήσεις.

Ομως, ο οργανισμός δεν έχει καταβάλει ενισχύσεις προς τους αγρότες από τον Ιούλιο, καθώς εκτός από τις παράνομες ενισχύσεις με τα βοσκοτόπια και το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει, αποκαλύφθηκαν ελλιπείς έως και καθόλου έλεγχοι και στη βιολογική παραγωγή, αλλά και «στα οικολογικά σχήματα» όπου δεν είχαν τηρηθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Το μήνυμα που έχουν λάβει οι ελληνικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, είναι ότι «αν θέλετε μπορείτε να καταβάλλετε τα χρήματα, αλλά εμείς θα προχωρήσουμε σε καταβολές εφόσον διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και πιστοποιηθεί ότι το σύστημα εξασφαλίζει την κατανομή σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο». Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να συμβεί, καθώς θα προέκυπτε μεγάλο άνοιγμα στον κρατικό προϋπολογισμό.

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr