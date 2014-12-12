Ευκαιρίες για ανάπτυξη και ενδυνάμωση οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Λάρισας και Μπαγκλαντές βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της ΑΕ Πρέσβειρας του Μπαγκλαντές στην Ελληνική Δημοκρατία Nahida Rahman Shumona με τον Δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο.

Η κα Nahida Rahman βρέθηκε στη Λάρισα, χθες, Τρίτη 1 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Thessaly Agribusiness Forum, όπου και συμμετείχε ως ομιλήτρια στην ενότητα για την εξωστρέφεια της Θεσσαλίας.

Πολιτισμός, υποδομές, υπηρεσίες, αλλά και το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Μπαγκλαντές για την υποδοχή εργατών γης από την ασιατική χώρα ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν. Να σημειωθεί ότι το Μπαγκλαντές έχει συγκροτήσει ειδική κρατική υπηρεσία για την υποδοχή αιτημάτων (χωρών, φορέων) που αφορούν τη ζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό και ζεστό κλίμα, με ανταλλαγή δώρων εθιμοτυπίαςκαι εκ νέου πρόσκληση στην Πρέσβειρα για επίσκεψη στην πόλη της Λάρισας, το επόμενο διάστημα -πρόσκληση που έγινε αποδεκτή.