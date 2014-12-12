Συνάντηση εργασίας είχε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κι εκ νέου υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές, κ. Τρύφων Τσάτσαρος, με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Αθανάσιο Μαμάκο.

Kατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και του Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και τρόποι ενίσχυσης και διεύρυνσης των μεταξύ τους δεσμών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και του δικηγορικού σώματος.

Με δεδομένη την ιδιότητα του Δημάρχου ως μέλους του Δικηγορικού Σώματος, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περιλάβει και αναφορά στις επικείμενες δικηγορικές εκλογές της 30ης Νοεμβρίου, ενόψει των οποίων αντηλλάγησαν ευχές για μια γόνιμη και ομαλή εκλογική διαδικασία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και συναδελφικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση και των δύο πλευρών για συνέχιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας τους σε θέματα που αφορούν την πόλη και τη δικηγορική κοινότητα.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Τρύφων Τσάτσαρος δήλωσε τα εξής: «Η συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας με τον Δήμο Λαρισαίων αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την προώθηση κοινών στόχων που ενισχύουν τόσο τον θεσμό της Δικαιοσύνης όσο και την καθημερινότητα των πολιτών. Η ανταλλαγή απόψεων με τον Δήμαρχο κ. Μαμάκο επιβεβαίωσε τη διάθεση και των δύο πλευρών για συνέργειες με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με πυξίδα την κοινωνική αναφορά».