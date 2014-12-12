Η στενή και αγαστή συνεργασία, μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο κομβικό ζήτημα της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου με τον Συντονιστή Πολ. Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Στρατηγό ε.α. Δημήτριο Μπίκο.

Στη συνάντηση των δύο ανδρών, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, κυριάρχησαν θέματα συντονισμού και κοινών ενεργειών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και ευθυνών Δήμου και Περιφέρειας για την Πολιτική Προστασία. Να σημειωθεί ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ανάληψη από τον κ. Μπίκο των καθηκόντων του Συντονιστή, στις αρχές Αυγούστου.

Οι κκ. Μαμάκος και Μπίκος συζήτησαν ακόμη για τον προγραμματισμό των δύο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφορικά με το κομμάτι της Πολιτικής Προστασίας, για το επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, τη σημασία κοινών ενεργειών και δράσεων συντονισμού, καθώς και ενημέρωσης των πολιτών.