Για άλλη μια χρονιά μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Πολωνία επισκέφθηκαν το Δημαρχείο Τεμπών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Οι μαθητές, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους , είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και να ενημερωθούν για την ιστορία, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και τις φυσικές ομορφιές του Δήμου Τεμπών.

Ο Δήμαρχος, Γεώργιος Μανώλης καλωσόρισε θερμά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας τη σημασία τέτοιων προγραμμάτων που ενισχύουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης: “Η νέα γενιά είναι ο συνδετικός κρίκος των χωρών μας. Μέσα από το Erasmus+ καλλιεργείται ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η ανταλλαγή εμπειριών και η ευρωπαϊκή συνείδηση. Είναι χαρά μας να σας φιλοξενούμε στον Δήμο Τεμπών και να σας γνωρίζουμε από κοντά”, τόνισε ο κ. Μανώλης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι φιλοξενούμενοι ενημερώθηκαν για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Δήμου σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, ενώ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Δήμαρχο και να ανταλλάξουν απόψεις για τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην καθημερινότητα των πολιτών.

Την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών εκ μέρους του Δήμου Τεμπών επιμελήθηκε η υπάλληλος κα Σοφία Τσιτσιάμη, η οποία παρουσίασε τη δομή, τις υπηρεσίες και τις βασικές αρμοδιότητες του Δήμου.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και ευχών για συνέχιση της δημιουργικής συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.