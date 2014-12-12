Επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτριο Κουρέτα πραγματοποίησαν ο Γραμματέας Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας κ. Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Γραμματέας Περιφερειακής Οργάνωσης Θεσσαλίας κ. Δημήτριος Μπακόλας, η Αναπληρώτρια Γραμματέας κ. Αικατερίνη Τσιλιλή, ο Γραμματέας Οργάνωσης Δήμων Λάρισας κ. Γεώργιος Κολωνιάρης και η Αναπληρώτρια Γραμματέας κ. Αναστασία Καντσάδη και ενημερώθηκαν για τα τρέχοντα ζητήματα της Περιφέρειας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο πρόβλημα της ευλογιάς που πλήττει τον κτηνοτροφικό τομέα και στο πρόγραμμα αποκαταστάσεων μετά τις καταστροφικές πλημμύρες λόγω της κακοκαιρίας Daniel, που υλοποιεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο κ. Κουρέτας παρουσίασε όλα τα απαραίτητα μέτρα που εφάρμοσε στο καινοτόμο πρόγραμμα για την ανάλυση του ιού της ευλογιάς στο σάλιο των ζώων, εξασφαλίζοντας έγκαιρη διάγνωση πριν την εκδήλωση της νόσου καθώς και την πρόοδο των έργων αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, στα ρέματα και στα ποτάμια της Θεσσαλίας και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023.

Τα στελέχη του Κινήματος Δημοκρατίας εξέφρασαν τη στήριξη τους στις προσπάθειες της Περιφερειακής Αρχής και την διάθεση τους να συμβάλλουν ενεργά στην ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων σε κεντρικό επίπεδο.