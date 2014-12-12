Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, πραγματοποίησαν μέλη του προσωρινού Δ.Σ. του νεοσύστατου Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων, κατά τη διάρκεια της οποίας ζητήθηκε από τον Περιφερειάρχη η αρωγή της Περιφέρειας στο διεκδικητικό πλαίσιο του συλλόγου.

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπηρεσίες της περιφέρειας, βρίσκονται στο πλευρό τους και θα συνδράμουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αλλά και των διεκδικήσεων που θέτουν.

Οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων από Ευλογιά-Πανώλη, Δημήτρης Παπαζιάκας, Δημήτρης Ντιζές και Ηλίας Γιαννάκος, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα της περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Τσέτσιλα, τόνισαν ότι οι σημερινές αποζημιώσεις δεν καλύπτουν ούτε τις απώλειες ζώων, ούτε το χαμένο εισόδημα, ούτε τα τεράστια κόστη καραντίνας και βιοασφάλειας.

Οι βασικές διεκδικήσεις των κτηνοτρόφων

Στις βασικές διεκδικήσεις του συλλόγου, συγκαταλέγονται οι εξής:

Πλήρης αποζημίωση ζώων

Επικαιροποίηση των ποσών ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος αγοράς και παραγωγής, με διαφοροποίηση ανάλογα με το είδος, την ηλικία, την παραγωγικότητα και την καθαροαιμία.

Αποζημίωση χαμένου εισοδήματος

Κάλυψη για την απώλεια παραγωγής (γάλα, αναπαραγωγή) για διάστημα 12–24 μηνών, μέχρι την πλήρη ανασύσταση του κοπαδιού, 30% επί του τζίρου.

Κάλυψη κόστους καραντίνας

Οικονομική ενίσχυση ανά ζώο για κάθε μήνα που η εκτροφή βρίσκεται σε περιοριστικά μέτρα, καθώς και κάλυψη εξόδων για ζωοτροφές, απολυμαντικά και εργατικά.

Αποζημίωση καταστροφής προϊόντων

Ενίσχυση για γάλα, τυριά, ζωοτροφές ή άλλες πρώτες ύλες που καταστρέφονται υποχρεωτικά λόγω των μέτρων.

Ταχεία και διαφανής πληρωμή

Προκαταβολή 70% εντός 30 ημερών από τη θανάτωση ζώων και εξόφληση με την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Στήριξη για ανασύσταση κοπαδιών

Επιδότηση για αγορά νέων ζώων και ενίσχυση βελτίωσης φυλών, με πρόβλεψη για γενετικό υλικό υψηλής αξίας που χάνεται.

Έκτακτη Ευρωπαϊκή Ενίσχυση

Αξιοποίηση ειδικών κονδυλίων της ΕΕ, όπως εφαρμόστηκε σε Ισπανία και Πορτογαλία, για να στηριχθούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι.

«Η πολιτεία δεν μπορεί να μας αφήσει μόνους»

Τέλος, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου τόνισαν πως η διαχείριση των ζωονόσων δεν αφορά μόνο τη δημόσια υγεία και το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και την ίδια την επιβίωση των κτηνοτροφικών μονάδων. «Ζητούμε την άμεση εφαρμογή δίκαιων και ρεαλιστικών μέτρων αποζημίωσης, ώστε να συνεχίσουμε την παραγωγική μας δραστηριότητα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, αλλά και τον ελεγχόμενο εμβολιασμό, όπως τον παρουσίασε ο κ. Κουρέτας» κατέληξαν.