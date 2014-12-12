Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Στέλιος Τσικριτσής την Τρίτη 6 Αυγούστου 2025, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αθήνα.

Τον Δήμαρχο συνόδευσαν η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Διαμάντω Μπάσμπα και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Πρωτογενούς Τομέα κ. Νίκος Νταλαγιάννης.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα, με αντικείμενο τρέχοντα και ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Τυρνάβου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι σχεδιασμοί της Δημοτικής Αρχής για έργα και παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις του Τυρνάβου και του Αμπελώνα, αλλά και συνολικά σε όλες τις κοινότητες του Δήμου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη στήριξης των λαϊκών αναγκών, στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και στη δημιουργία προοπτικής για το μέλλον του τόπου.

Η συζήτηση ήταν ουσιαστική και χρήσιμη, με τον Υπουργό να ανταποκρίνεται θετικά και να δηλώνει την πρόθεσή του να στηρίξει τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει σταθερά να διεκδικεί λύσεις και πόρους για τα κρίσιμα ζητήματα του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.