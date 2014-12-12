Τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2025, ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας στην Αθήνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο. Η συνάντηση έγινε σε θετικό και παραγωγικό κλίμα, με σκοπό την προώθηση θεμάτων που απασχολούν τον Δήμο Τεμπών και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου.

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ανάγκη ενίσχυσης των χρηματοδοτήσεων προς τους ΟΤΑ, καθώς και θέματα που σχετίζονται με τη λειψυδρία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Δημοτική Κοινότητα Σπηλιάς, όπου η υδροδότηση πλέον πραγματοποιείται με ιδιαίτερη δυσκολία, επηρεάζοντας αρνητικά την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα εξετάσει με προσοχή τα αιτήματα που τέθηκαν, υπογραμμίζοντας:

«Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα συνεχίσει να στηρίζει τους Δήμους μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία και θεσμικές παρεμβάσεις, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.»

Ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, δήλωσε σχετικά:

«Η επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου είναι απαραίτητη για την προώθηση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την ανταπόκριση και τη διάθεση συνεργασίας. Συνεχίζουμε με επιμονή και σχέδιο για την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου μας.»