Στην εταιρεία οικοδομικών επιχειρήσεων "Η.Κ.Ματθαίου ΙΚΕ" πέρασε ένα ακόμα από τα παλιά μεγάλα ακίνητα της Λάρισας. Πρόκειται για την πρώην χειρουργική κλινική «Ευαγγελισμός», στην οδό Παπακυριαζή, όπου κατά καιρούς στεγαζόταν και άλλες ιατρικές υπηρεσίες όπως το Διαγνωστικό Ιατρείο Παραφέστα.

Το ακίνητο ανήκε στον γιατρό Κλέοντα Κατσίγρα (συγγενή του Λαρισαίου δωρητή Γεωργίου Κατσίγρα). Αργότερα, μετά τον θάνατό του, κληροδοτήθηκε στην κόρη του που ήταν η μοναδική κληρονόμος, η οποία πρόσφατα προχώρησε στην πώληση.

Ο Ματθαίου παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος «αντιπαροχέας» στην περιοχή της Λάρισας, με δεκάδες πολυκατοικίες στο κέντρο της πόλης. Η συγκεκριμένη οικοδομή, λένε οι πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, θα ανακαινιστεί και θα αξιοποιηθεί για κατοικίες, γραφεία και καταστήματα, κάποια εκ των οποίων υπάρχουν και λειτουργούν στο ισόγειο.

Κώστας Τόλης kosmoslarissa.gr