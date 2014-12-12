Τον Πλατύκαμπο Λάρισας θα επισκεφθεί αύριο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από το καταστροφικό χτύπημα της κακοκαιρίας Daniel.

Η κ. Κωνσταντοπούλου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση και θα ταξιδέψει στον Πλατύκαμπο Λάρισας για να συναντηθεί με αγρότες και κτηνοτρόφους που εξακολουθούν να δοκιμάζονται σκληρά από τις συνέπειες των καταστροφών και των ζημιών ενώ θα επισκεφθεί και πληγείσες περιοχές.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 13.00 στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού.