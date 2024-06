ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

19:00 “Welcome” Σύνολο Κρουστών Μουσικού Σχολείου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄ 22:00 Ματούλα Ζαμάνη

ΣΚΗΝΗ Β΄ 20:00 Eleanor Luca

20:45 Nalyssa Green

22:00 Σκιαδαρέσες

ΣΚΗΝΗ Γ΄ 21:00 Rock Μπάντα Μουσικού Σχολείου

22:00 Εναλλάξ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

· Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θεσσαλίας Apis Era – Εισαγωγή στον κόσμο της μέλισσας | Γνωριμία με τα προϊόντα της μέλισσας και γευσιγνωσία | Κατασκευή σποροβόμβων | Τεστ γνώσεων

· Λέσχες Πολιτισμού – Κατασκευές με πηλό “Ψάρια στη στεριά”

· Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας – Εικαστικά… αλλά παραδοσιακά

· Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας – Ζωγραφική για παιδιά “Ανακαλύπτοντας τον ακάλυπτο” | Έκθεση φωτογραφίας

· ΚΔΑΠ ΑμεΑ Στήριξη – Συνεργώ

· ΔΡΩΜΕΝΟΝ, Εστία Λαογραφίας και Τέχνης – Το ψηφιδωτό της παράδοσης | Χορεύουμε στην όχθη

· ΚΔΑΠ ΑμεΑ Γυάλινος Κόσμος – Face Painting | Δημιουργική Απασχόληση | Κατασκευή Sensory bottle | Masterchef Pop corn | Ομαδικό Παιχνίδι Survivor

· ΚΔΑΠ Τα παιδία παίζει – Face painting | Κατασκευή καλοκαιρινό καδράκι | Junior Master Chef κρέπες | Survivor games

· Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – Παιχνίδια του κόσμου | Εργαστήριο Arte Povera

· Μελισσοκομικός Σύλλογος Λάρισας – Γευσιγνωσία μελιών | Face painting | Παζλ με σχέδια μελισσιών | Ζωγραφική

· ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ – Έκθεση αφισών | Κόμικ “Το τέρας της εφηβείας” | Παιχνίδια για παιδιά

· Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – Ο τροχός της έκφρασης | Παιδιά και γονείς παίζουν και γελούν μαζί

· Ομάδα Αφήγησης “Αίσωπος” – Παραμύθια και διαδραστικά παιχνίδια

· Πάρκο Καινοτομίας JOIST – Ρομποτάκια Καλλιτέχνες: Δημιούργησε & Ζωγράφισε | Ζωγραφιές που Ζωντανεύουν: Ανακαλύψτε την Επαυξημένη Πραγματικότητα | Στούντιο Τέχνης: Εξερεύνηση & Δημιουργία με Εικονική Πραγματικότητα | Νέοι για την Κοινότητά μας: Προτάσεις για ένα Πράσινο Μέλλον

· Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δ. Λαρισαίων – Δράσεις για την ανακύκλωση | Δημιουργία graffiti | Palermo Night για νέους 17-30

· ΚΔΑΠ ΜΕΑγάπη – Εκφράζουμε τα συναισθήματά μας μέσω της τέχνης

· Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Γνωρίζοντας τον στατικό μοντελισμό

· ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Diversity Looks Like Everyone

· Κέντρο Σχολικής Μελέτης & Δημιουργικής Μάθησης Plasticity – Για μικρά παιδιά: Μαθαίνω να γράφω το όνομά μου σε παλαιότερες γραφές, Γίνομαι αρχαιολόγος και διαβάζω επιγραφές @monalousi – Σεμινάριο χαρακτικής και ξυλογλυπτικής

έναρξη μετά τις 19:00

· Aegean College & ΣΑΕΚ Όμηρος – Εισαγωγή στην Ρομποτική!

· Leroy Merlin – Eco friendly DIY Κατασκευές

· Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Πολύχρωμο Πεντάγραμμο

· Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα & Μουσείο Κούκλας – Κατασκευή κούκλας “Ο λαγός και η χελώνα” | Παράσταση κουκλοθέατρου “Οι Μύθοι του Αισώπου”

· Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων – Ένα στάρι μια φορά!

· Δημιουργική Πόρτα – Ο μαγικός κόσμος της Yayoi Kusama

· Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου & Project Ιππόκαμπος – Δημιουργία Ιστορίας Μέσα από Τυχαίες Εικόνες

· Ομάδα Έκφραση – Θεατρικό παιχνίδι “Αφήνω το ίχνος μου στην όχθη του Πηνειού”

· Εκδόσεις Πρεβέντη – Βιβλία. Πολύτιμες Περιουσίες | Στου ποταμού την άκρη περπατώ και ιστορίες μοναδικές δημιουργώ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

· Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

· Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

· Α.Σ. Δίας Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

· Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων – Προγράμματα ανακύκλωσης

· ΚοινΣΕπ Έναστρον – Παρατήρηση του Ήλιου και της Σελήνης | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών | Παρουσίαση τηλεσκοπίων, ηλιακών ρολογιών, μετεωριτών και άλλων αντικειμένων σχετικών με την αστρονομία

· Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας A-Polaris – Παρατήρηση ουράνιων σωμάτων με τηλεσκόπια

· Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera obscura observation | Φωτογραφίζοντας με μια camera obscura | Ομαδική έκθεση

· Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Ομαδική έκθεση

· iGEM Thessaly – Επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων για να δοκιμάσουν τα παιδιά και απονομή ειδικών δώρων

· Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

· Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας Δ. Λαρισαίων – Ραντεβού με το Επιχειρείν και την Εργασία

έναρξη μετά τις 19:00

· ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ – Επίδειξη συγκόλλησης σωληνώσεων για την κατασκευή δικτύων Θερμουδραυλικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων | Μαγειρική τέχνη

· Ε.Ο.Δ.Υ.Α. – Παροχή Α΄ Βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις (Αντιμετώπιση Τραυματισμών & Παθολογικών περιστατικών)

· Elena Karavide – Aerial yoga & dance

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΚΗΝΗ Α΄ 22:00 Μιχάλης Χατζηγιάννης

ΣΚΗΝΗ Β΄

20:00 1×1

21:00 The Vocults

22:00 Ταφ Λάθος

ΣΚΗΝΗ Γ΄ 21:00 Aladala Band

22:00 Μαριάννα Ζάχου

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

· Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θεσσαλίας Apis Era – Εισαγωγή στον κόσμο της μέλισσας | Γνωριμία με τα προϊόντα της μέλισσας και γευσιγνωσία | Κατασκευή σποροβόμβων | Τεστ γνώσεων

· Λέσχες Πολιτισμού – Action painting

· Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας – Εικαστικά… αλλά παραδοσιακά

· Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας – Ζωγραφική για παιδιά “Ανακαλύπτοντας τον ακάλυπτο” | Έκθεση φωτογραφίας

· ΚΔΑΠΑμεΑ Στήριξη – Δημιουργική Ένωση

· ΔΡΩΜΕΝΟΝ, Εστία Λαογραφίας και Τέχνης – Κατασκευάζουμε και διακοσμούμε την παραδοσιακή μας ποδιά | Χορεύουμε στην όχθη

· ΚΔΑΠ ΑμεΑ Γυάλινος Κόσμος – Face Painting | Δημιουργική Απασχόληση | Κατασκευή DIY κηροπήγιο | Masterchef Hot Dog | Ομαδικό Παιχνίδι Κουταλοδρομίες & Bee Bot

· ΚΔΑΠ Τα παιδία παίζει – Face painting | Κατασκευή πινακάκι με μαργαρίτες | Junior Master Chef πιτσάκια | Ομαδικά παιχνίδια

· Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – Παιχνίδια του κόσμου | Εργαστήριο Arte Povera

· Μελισσοκομικός Σύλλογος Λάρισας – Γευσιγνωσία μελιών | Face painting | Παζλ με σχέδια μελισσιών | Ζωγραφική

· ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ – Έκθεση αφισών | Κόμικ “Το τέρας της εφηβείας” | Παιχνίδια για παιδιά | Ζωγραφίζουμε στο ποτάμι

· Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – Η σκακιέρα των επιλογών μας | Το ζάρι των emoji

· Ομάδα Αφήγησης “Αίσωπος” – Παραμύθια και διαδραστικά παιχνίδια

· Πάρκο Καινοτομίας JOIST – Ρομποτάκια Καλλιτέχνες: Δημιούργησε & Ζωγράφισε | Ζωγραφιές που Ζωντανεύουν: Ανακαλύψτε την Επαυξημένη Πραγματικότητα | Στούντιο Τέχνης: Εξερεύνηση & Δημιουργία με Εικονική Πραγματικότητα | Νέοι για την Κοινότητά μας: Προτάσεις για ένα Πράσινο Μέλλον

· Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δ. Λαρισαίων – Workshop γνωριμίας με τη μέθοδο του upcycling στη μόδα | Δημιουργία τοίχου ενσυναίσθησης | Παιχνίδι ερωτήσεων για νέους

· ΚΔΑΠ ΜΕΑγάπη – “Messy play” το αισθητηριακό παιχνίδι που λερώνει

· Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Make and Take

· ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Δεσιές Διαφορετικότητας

· Κέντρο Σχολικής Μελέτης & Δημιουργικής Μάθησης Plasticity – Για μικρά παιδιά: Μαθαίνω να γράφω το όνομά μου σε παλαιότερες γραφές, Γίνομαι αρχαιολόγος και διαβάζω επιγραφές @monalousi – Σεμινάριο χαρακτικής και ξυλογλυπτικής

έναρξη μετά τις 19:00

· Aegean College & ΣΑΕΚ Όμηρος – Εισαγωγή στην Ρομποτική! | Εισαγωγή στην δημιουργία μακέτας: σχεδίασε το δωμάτιό σου!

· Leroy Merlin – Eco friendly DIY Κατασκευές

· Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Πολύχρωμο Πεντάγραμμο Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα & Μουσείο Κούκλας – Κατασκευή Κούκλας “ Η αλεπού και το κοράκι” | Παράσταση Κουκλοθέατρου “Οι Μύθοι του Αισώπου”

· Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων – Ένα στάρι μια φορά!

· Δημιουργική Πόρτα – Ο μαγικός κόσμος της Yayoi Kusama

· Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου & Project Ιππόκαμπος – Σχεδιασμός Χαρακτήρων Χρησιμοποιώντας τα Βασικά Σχήματα

· Ομάδα Έκφραση – Θεατρικό παιχνίδι “Αφήνω το ίχνος μου στην όχθη του Πηνειού”

· Εκδόσεις Πρεβέντη – Βιβλία. Πολύτιμες Περιουσίες | Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

· Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

· Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

· Α.Σ. Δίας Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

· Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων & East-West Greece συλλογή & ανακύκλωση μεταχειρισμένων ενδυμάτων – Παιχνίδια ευαισθητοποίησης ανακύκλωσης ρούχων για παιδιά

· ΚοινΣΕπ Έναστρον – Παρατήρηση του Ήλιου και της Σελήνης | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών | Παρουσίαση τηλεσκοπίων, ηλιακών ρολογιών, μετεωριτών και άλλων αντικειμένων σχετικών με την αστρονομία

· Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας A-Polaris – Παρατήρηση ουράνιων σωμάτων με τηλεσκόπια

· Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera obscura observation | Φωτογραφίζοντας με μια camera obscura | Ομαδική έκθεση

· Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Ομαδική έκθεση

· iGEM Thessaly – Παρατήρηση της εντεριώνης υγιούς ξύλου ελιάς και με Βερτισιλλίωση με την χρήση στερεοσκοπίου και επεξήγηση του κύκλου ζωής του μύκητα Verticillium dahliae

· Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

· Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας Δ. Λαρισαίων – Ραντεβού με το Επιχειρείν και την Εργασία

έναρξη μετά τις 19:00

· ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ – Ενημέρωση για τις ειδικότητες | Make up και styling μαλλιών old school των δεκαετιών ‘60 και ‘70

· Ε.Ο.Δ.Υ.Α. – Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄ 22:00 Σταμάτης Κραουνάκης

ΣΚΗΝΗ Β΄ 20:00 High Voltage Band

21:00 Mental Grayce

22:00 Planet of Zeus

ΣΚΗΝΗ Γ΄ 21:00 Fagus

22:00 Urban Grooves

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

· Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θεσσαλίας Apis Era – Εισαγωγή στον κόσμο της μέλισσας | Γνωριμία με τα προϊόντα της μέλισσας και γευσιγνωσία | Κατασκευή σποροβόμβων | Τεστ γνώσεων

· Λέσχες Πολιτισμού – Κατασκευή καλοκαιρινών ρεσό

· Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας – Εικαστικά… αλλά παραδοσιακά

· Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας – Ζωγραφική για παιδιά “Ανακαλύπτοντας τον ακάλυπτο” | Έκθεση φωτογραφίας

· ΚΔΑΠΑμεΑ Στήριξη – Παίζοντας αναγνωρίζω και μαθαίνω

· ΔΡΩΜΕΝΟΝ, Εστία Λαογραφίας και Τέχνης – Στολίζω παραδοσιακά την κεφαλή μου! | Χορεύουμε στην όχθη

· ΚΔΑΠ ΑμεΑ Γυάλινος Κόσμος – Face Painting | Δημιουργική Απασχόληση | Κατασκευή καλοκαιρινό κρεμαστό διακοσμητικό με ξύλο θαλάσσης | Masterchef Σοκοφρέτες Σοκολάτας | Ομαδικό Παιχνίδι Μουσική

· ΚΔΑΠ Τα παιδία παίζει – Face painting | Κατασκευή ντόνατ | Ρομποτική & διαδραστικά παιχνίδια | Junior Master Chef banana roll

· Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – Παιχνίδια του κόσμου | Εργαστήριο Arte Povera

· Μελισσοκομικός Σύλλογος Λάρισας – Γευσιγνωσία μελιών | Face painting | Πάζλ με σχέδια μελισσιών | Ζωγραφική

· ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ – Έκθεση αφισών | Κόμικ “Το τέρας της εφηβείας” | Παιχνίδια για παιδιά | Προβολή ταινιών μικρού μήκους

· Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – Ψηφιδωτό των σκέψεων | Δράσεις από ομάδα εθελοντών

· Ομάδα Αφήγησης “Αίσωπος” – Παραμύθια και διαδραστικά παιχνίδια

· Πάρκο Καινοτομίας JOIST – Ρομποτάκια Καλλιτέχνες: Δημιούργησε & Ζωγράφισε | Ζωγραφιές που Ζωντανεύουν: Ανακαλύψτε την Επαυξημένη Πραγματικότητα | Στούντιο Τέχνης: Εξερεύνηση & Δημιουργία με Εικονική Πραγματικότητα | Νέοι για την Κοινότητά μας: Προτάσεις για ένα Πράσινο Μέλλον

· Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δ. Λαρισαίων – Δενδροφυτεύσεις κατά μήκος του Πηνειού | Διαλογή υλικών και Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού

· ΚΔΑΠ ΜΕΑγάπη – Παιγνιώδεις αθλητικές δραστηριότητες

· Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Make and Take

· ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Παιχνίδια χωρίς σύνορα

· Κέντρο Σχολικής Μελέτης & Δημιουργικής Μάθησης Plasticity – Για μικρά παιδιά: Μαθαίνω να γράφω το όνομά μου σε παλαιότερες γραφές, Γίνομαι αρχαιολόγος και διαβάζω επιγραφές @monalousi – Σεμινάριο χαρακτικής και ξυλογλυπτικής

έναρξη μετά τις 19:00

· Aegean College & ΣΑΕΚ Όμηρος – Εισαγωγή στην Ρομποτική! | Εισαγωγή στην Γραφιστική: δημιουργία σύνθεσης!

· Leroy Merlin – Eco friendly DIY Κατασκευές

· Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Πολύχρωμο Πεντάγραμμο

· Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα & Μουσείο Κούκλας – Κατασκευή Κούκλας “Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας” | Παράσταση Κουκλοθέατρου “Οι Μύθοι του Αισώπου”

· Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων – Ένα στάρι μια φορά!

· Δημιουργική Πόρτα – Ο μαγικός κόσμος της Yayoi Kusama

· Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου & Project Ιππόκαμπος – Doodling with Nikoliiis

· Ομάδα Έκφραση – Θεατρικό παιχνίδι “Αφήνω το ίχνος μου στην όχθη του Πηνειού”

· Εκδόσεις Πρεβέντη – Βιβλία. Πολύτιμες Περιουσίες | Γνωρίστε ένα Συγγραφέα και Δημιουργήστε Μαζί του

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

· Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

· Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

· Α.Σ. Δίας Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ έναρξη μετά τις 18:00

· Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων & Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) – Το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης

· ΚοινΣΕπ Έναστρον – Παρατήρηση του Ήλιου και της Σελήνης | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών | Παρουσίαση τηλεσκοπίων, ηλιακών ρολογιών, μετεωριτών και άλλων αντικειμένων σχετικών με την αστρονομία

· Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας A-Polaris – Παρατήρηση ουράνιων σωμάτων με τηλεσκόπια

· Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera obscura observation | Φωτογραφίζοντας με μια camera obscura | Ομαδική έκθεση

· Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Ομαδική έκθεση

· iGEM Thessaly – Επίδειξη καλλιέργειας βακτηρίων που υπάρχουν στα δάκτυλα μας

· Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

· Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας Δ. Λαρισαίων – Ραντεβού με το Επιχειρείν και την Εργασία

έναρξη μετά τις 19:00

· ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ – Επίδειξη αλλαγής φοράς περιστροφής μονοφασικού κινητήρα | Παρουσίαση πλήρους συστήματος συναγερμού | Επίδειξη πηνίου Τέσλα και μέτρηση ακτινοβολίας κινητών τηλεφώνων | Επίδειξη λειτουργίας εκκινητή, παρουσίαση ελέγχου προθερμαντήρων και των βασικών τμημάτων του κινητήρα

· Ε.Ο.Δ.Υ.Α. – Βασική υποστήριξη Ζωής & Αντιμετώπιση Πνιγμονής σε Παιδιά και Βρέφη

· Elena Karavide – Aerial yoga & dance

**ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα